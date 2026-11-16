İklim aktivisti Badem, COP31\'de Boş Sandalye Hareketi\'ne destek çağrısı yaptı

Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında iklim çalışmalarına katılan iklim aktivisti Kumsal Cemre Badem (13), geliştirdiği 'Boş Sandalye Hareketi' ile insanları iklim kriziyle mücadelede çözümün parçası olmaya davet etti. Yaklaşık 6 yıldır iklim krizi üzerine çalışmalar yapan ve bu süreçte 2 kitap yazan Badem, "Benim hayalim sadece gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak değil. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmanın yanında, gelecek nesilleri düşünmeyi de bir kültür olarak miras bırakmak" dedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan iklim aktivisti 8'inci sınıf öğrencisi Kumsal Cemre Badem, Antalya'da COP31 kapsamında iklim kriziyle mücadeleye ilişkin konuştu. Badem, 6 yaşında Kanada'nın düzenlediği uluslararası matematik yarışmasında dünya birinciliği elde etti, o dönemde yaşanan doğa olaylarının nedenlerini merak etmesiyle iklim krizi üzerine araştırmalar yapmaya başladı. Yürüttüğü çalışmaları 2 kitapta ele aldığını anlatan Badem, ilk kitabında iklim yolculuğunu ve araştırmalarını, ikinci kitabında geliştirdiği 'Boş Sandalye Hareketi'ni anlattığını söyledi.

'COP31 BİTTİKTEN SONRA GERİYE NE KALACAK?'

COP31'de alınan kararların gelecek nesillerin yaşamını doğrudan etkileyeceğini söyleyen Badem, "Benim için COP31'deki asıl soru; COP31 bittikten sonra geriye ne kalacak? Şu anda Antalya'da alınan kararların sonuçlarıyla yaşamaya devam edecek olan biz ve bizden sonraki nesiller olacak. Dolayısıyla ben COP31'e sadece bir konferans olarak bakmıyorum. Benim için COP31'de konuşulanlar kadar, bittikten sonra neyi yaşamaya devam edeceğimiz de önemli" dedi.

'İKLİM KRİZİNİ HİÇBİRİMİZ TEK BAŞIMIZA ÇÖZEMEYİZ'

Konferansın somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Badem, "İklim krizini hiçbirimiz tek başımıza çözemeyiz. Ancak hep birlikte çözebiliriz. Dolayısıyla bugün başarılı bir konferanstan daha fazlasını hep birlikte başarabiliriz. İnanıyorum ki COP31 bitmeden Antalya'dan veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden dünyaya yayılan küresel bir hareket başlatılabilir. İnsanların sahiplenebileceği böyle bir hareket ortaya çıkmalı" diye konuştu.

'BOŞ SANDALYE SADECE BİR SEMBOL'

İklim krizine karşı alınması gereken önlemlerin bilindiğini ancak bunların uygulamaya geçirilmesinde sorunlar yaşandığını ifade eden Badem, "Aslında iklim krizinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne gibi önlemler alacağımızı da biliyoruz. Sadece bunları harekete geçirme anlamında sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla insanların sahiplenebileceği, küresel anlamda bir harekete dönüşebilecek proje ortaya koymamız gerekiyordu. Benim de aklıma Boş Sandalye Hareketi geldi. Boş sandalye burada sadece bir sembol. Önemli olan bu sembolün anlatmaya çalıştığı asıl düşünce. Kitabımda anlatmak istediğim, bir sembolün kültüre, bir kültürün de mirasa dönüşme hikayesi" dedi.

'GELECEK NESİLLERİ DÜŞÜNMEK BİR KÜLTÜR OLMALI'

İklim mücadelesinde gelecek nesillere karşı sorumluluk bilincinin önemine değinen Badem, "Benim hayalim sadece gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak değil. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmanın yanında, gelecek nesilleri düşünmeyi de bir kültür olarak miras bırakmak. Zaten COP31'den geriye kalmasını istediğim asıl düşünce de bu" diye konuştu.

'ELEKTRİFİKASYON KARARINI DOĞRU BULUYORUM'

Kumsal Cemre Badem, "Burada yapılan toplantılarda konuşulan konulardan bir tanesi de elektrifikasyon oldu. Bu konunun konuşulmasını doğru buluyorum. Çünkü şu ana kadar kullandığımız çoğu şeyi fosil yakıtlarla elde edilmiş enerjilerle kullanıyoruz. Elektrifikasyon burada yenilenebilir enerjiye geçmek için bir hareket aslında. 2035'e kadar elektrifikasyonun yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor. Bunun da gayet yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

'GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜNYAYI DAHA ÇOK KİRLETİYOR'

İklim kriziyle mücadelede gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki finansman paylaşımına ilişkin Badem, "İklim krizini önlemek için yapılacak çalışmaların desteklenmesi adına gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki finansal bağın daha adaletli bir şekilde kurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerden daha çok dünyamızı kirletiyor" diye konuştu.