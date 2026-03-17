İlber Ortaylı\'nın kabrine ana vatan toprağı döküldü

Duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, düzenlenen törenin ardından "Tarihin kalbi" olarak ifade edilen Fatih Camii haziresine defnedildi. Türkiye’nin tarih ve kültür alanında yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olarak kabul edilen Ortaylı için gerçekleştirilen defin sırasında anlamlı vefa örneği herkesi duygulandırdı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ'NDEN VE KIRIM'DAN TOPRAK DÖKÜLDÜ

Ortaylı’nın mezarına, hayatı boyunca büyük önem verdiği iki sembol coğrafyadan getirilen topraklar döküldü. Çanakkale Şehitliği’nden alınan toprak ile ata yurdu Kırım’dan özel olarak getirilen topraklar, dualar eşliğinde kabrine bırakıldı.

Törene devlet yetkililerinin yanı sıra akademi, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Katılımcılar, Ortaylı’nın yalnızca bir tarihçi kimliğiyle değil, aynı zamanda bilgi birikimi ve rehberliğiyle kültürel hafızada önemli bir yer edindiğini ifade etti. Defin işlemlerinin ardından kabri başında toplanan sevenleri, usta tarihçi için dua etti.

İlber Ortaylı’nın vefatı, tarih ve kültür dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, ardında bıraktığı eserler ve fikirler gelecek nesillere ışık tutmaya devam edecek.

HAZİREDE KİMLER BİR ARADA

Fatih Camii Haziresi’nde 400 isim ebedi yolculuğuna uğurlandı. İlber Ortaylı’nın hocası olan Prof. Dr. Halil İnalcık’ın da mezarı burada yer alıyor. İlber Ortaylı, Cumhuriyet tarihinde Fatih Camii Haziresi’ne defnedilen 10’uncu isim oldu.

Hazirede başta Fatih Sultan Mehmed'in türbesi olmak üzere, eşi ve II. Bayezid'in annesi Gülbahar Valide Hatun, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, Darüşşafaka Cemiyeti'nin kurucusu Sadrazam Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Ahmed Midhat Efendi, Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Semavi Eyice gibi önemli 400 ismin mezarı yer alıyor.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı (21 Mayıs 1947, Bregenz - 13 Mart 2026, İstanbul), Türk tarihçi ve yazardır. Ortaylı, Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi, Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyesiydi.

21 Mayıs 1947 tarihinde Müttefik işgali altındaki Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğdu. Annesi Şefika Ortaylı (1918-2020), Kafkasyalı Karaçay asıllıdır. Kırım Hanlığı'nın önde gelen asilzade ailelerinden, Çarlar tarafından prenslik verilmiş ve Kırım mirzalarından olan Şirinski ailesine mensuptur. Şefika Ortaylı, Stalingrad'da Rus dili ve edebiyatı eğitimi almıştır. Babası ise Kırım doğumlu, Türkçeye Kırım tarihi ve Tatarlar üzerine eserler ve makaleler çevirmiş bir uçak mühendisi olan Kemal Ortaylı'dır.

İki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesinde tamamladı. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu.

Annesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus dili ve edebiyatı bölümünde yıllarca Rusça öğretmeni olarak çalıştı. Ortaylı, Türkçe, Almanca ve Rusçanın konuşulduğu ev ortamında büyümüştür. Enver, Emeldar ve Nuriye adlarında üç kardeşi vardır.

1981 yılında Mersin senatörü Dr. Talip Özdolay'ın kızı Ayşe Özdolay ile evlendi ve bu evlilikten Tuna adında bir kızı oldu. On sekiz yıllık birliktelikten sonra 1999 yılında boşandı. İlber Ortaylı'nın ayrıca çocukluğundan beri büyük bir tutku ve özenle biriktirdiği minyatür otomobillerden oluşan büyük bir koleksiyonu vardır.

5 Aralık 2025 tarihinde bacağındaki iltihaplanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ortaylı, kısa süre içinde taburcu edileceğini açıkladı. Ortaylı, Ocak 2026'da geçirdiği prostat ameliyatı sonrası başlayan komplikasyonlar, diyabet ve kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 2026 Mart ayının başında Koç Üniversitesi Hastanesine yatırılmıştır. Yaklaşık 5–6 gün yoğun bakımda tedavi görmüş ve 9 Mart 2026 civarında entübe edilmiştir. 11 Mart 2026'da gazeteci Fatih Altaylı, Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek Ortaylı için dua edilmesini istedi. Aynı gün Ortaylı'nın ailesi, Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Durumu ağırlaşarak 13 Mart 2026'da çoklu organ yetmezliği sonucu öldü.

Ailesi tarafından yapılan resmî açıklamada şöyle denildi: "Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı."