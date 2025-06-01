İlkokulda Doğayla Büyüyen Öğrenciler

İstanbul'da bir ilkokulda geri dönüşüm malzemelerinden kurulan kümes ve bostan sayesinde öğrenciler hem doğayla iç içe büyüyor hem de gösterdikleri örnek davranışların karşılığında besledikleri tavukların yumurtalarıyla ödüllendiriliyor.

Bakırköy'deki Muhittin Üstündağ İlkokulu, klasik eğitim kalıplarını kırarak sıra dışı bir projeyle çocuklara doğayı, sevgiyi ve sorumluluğu birlikte öğretiyor.

Okul Müdürü Tuncer Avcı'nın öncülüğünde bahçede geri dönüşüm malzemelerinden kurulan tavuk kümesi ve bostan, öğrenciler için adeta bir açık hava atölyesine dönüştü.

Kümeste tavukları elleriyle besleyen ve temizliğe yardım eden çocuklar, cuma günleri düzenlenen bayrak töreniyle ödüllendiriliyor. Akademik veya sosyal alanda örnek davranış sergileyen öğrenciler, bu emeğin karşılığı olan yumurtaları ödül olarak alıyor.

Tavukların yumurtasını almak sadece bir hediye değil, çocuklar için sorumluluklarını yerine getirmenin, birlikte üretmenin ve sahiplenmenin bir nişanesi haline geliyor.

Ailelerin ve öğretmenlerin de destek verdiği uygulama, çocuklara emek, sabır ve sahiplenme duygusu kazandırıyor.

Okul müdürü Tuncer Avcı, AA muhabirine, görev yaptığı her okulda çocuklara doğayla iç içe eğitim imkanı sunmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Çalıştığı okullarda kümes kurduğunu anlatan Avcı, "Çocukların şehir karmaşasından, betondan uzak bir ortamda bir tavuğu görmesini çok önemsiyorum. Çocuklar tavuğu dört ayaklı sanıyor, kasaptan, annesi babası tavuk eti aldığı zaman, paketin içindeki parçalardan ötürü dört ayağı varmış gibi görünüyor. Çocukların birçoğu tavuğun iki ayaklı olduğunu bu kümes sayesinde gördü. Ayrıca onların sesini duymak da çok farklı bir deneyim. Bu sadece doğayla ilgili değil, bir evcil hayvan atölyesi gibi düşünün, hayvan bakım atölyesi." ifadelerini kullandı.

Avcı, okul bahçesine aynı zamanda bostan da yaptıklarını, çocukların ürün yetiştirdiğini belirterek, her öğrencinin kendi diktiği ve isimlerinin verildiği ağaçları olduğunu kaydetti.

"Annesinden habersiz mutfaktan bulgur getiren bile oluyor"

Tuncer Avcı, kümesteki hayvanları imece usulüyle temin ettiklerini, bir velinin 2 kaz, başka bir velinin de 3 tavuk getirdiğini söyledi.

Kümeste 14 tavuk, 3 horoz ve 2 kaz olduğunu belirten Avcı, "Tavuklar için evinden artan yemeği getiren öğrencimiz var. Annesinden habersiz mutfaktan bulgur getiren bile oluyor. Bizden habersiz çevredeki otları toplayıp tavuklara veren çocuklarımız var. Alıştılar, benimsediler. Artık bu iş onların bir parçası. Çevredeki velilerimiz de bu işi benimsedi. Hatta bir velimiz hafta sonları biz gelemediğimizde tavukları evdeki yemeklerle besliyor. Bu iş çocuklara ciddi bir sorumluluk da kazandırıyor." diye konuştu.

Projenin, çocukların okuldaki davranışlarını olumlu yönde değiştirdiğini vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Çocuklar sevmeyi öğrenmeli. Okul, çocuğa sevebileceği şeyleri, canlıları sunmalı. Bilgiyi her şekilde alabilir ama sevgiyi öğrenmesi başka bir şeydir. Mesela her öğrencinin bir ağacı var, o ağaçtan bir yaprak kopsa, çocuk üzülüyor, o yaprağı alıp bana getiriyor, 'Hocam, ağacımı kırmışlar' diyor. Bu eğitimde verilecek en güzel şeydir. Tavuklardan biri hastalansa ya da başına bir iş gelse çocuklar çok üzülüyor. Çünkü o hayvan artık okulun, dolayısıyla onların bir parçası ve bu duyguyu 'Benim' değil, 'Bizim' diyerek yaşıyorlar."

"Hedefimiz yıl sonuna kadar her öğrenciye bir yumurta verebilmek"

Her cuma bayrak töreninin ardından yumurta dağıtım töreni yapıldığını anlatan Avcı, yumurtaları da kümesten öğrencilerin topladığını ifade etti.

Avcı, hedeflerinin yıl sonuna kadar tüm öğrencilerin yumurta alması olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yumurtaları öğrenciler topluyor ama kümese herkes girmiyor. Hijyen ve sağlık açısından dikkat ediyoruz. Uygun bir öğrenci olduğunda, 'Gel beraber alalım' diyerek kümese giriyoruz. Her öğrencinin girmesi hem sağlık hem disiplin açısından uygun olmaz. Aslında hedefimiz yıl sonuna kadar her öğrenciye bir yumurta verebilmek. Yaklaşık 400 öğrencimiz var, üretim potansiyelimiz de bu civarda. Hatta bazı çocuklar iki defa aldı. Okul dışı etkinliklerde, yarışmalarda okulu temsil eden öğrencilere öncelik veriyoruz. Hayvanlara ilgisi olan, tavuklara karşı ilgi gösteren, öğretmenler tarafından önerilen öğrenciler var onlara da veriyoruz. Şu anda elimde gelecek hafta yumurta verilecek 12 kişilik bir liste var."

Saksılarda yetiştirilen fideler bostana dikildi

Avcı, okulun bahçesindeki bostanı da çocuklarla birlikte oluşturduklarını dile getirerek, "Şubat-mart aylarında tohum aldık. Güneş alan sınıflarımıza saksılarda fide yetiştirdik. Fideler belli boya gelince çocuklar onları bostana dikti. İlk başta biraz dağınıktı, biz sonradan düzene soktuk. Şimdi çiçek açma aşamasındalar. Tatil öncesi çocuklar salatalık kısmını toplayabilir. Diğer ürünleri eylülde geldiklerinde alacaklar. Yazın okula gelirlerse, tabii ki o ürünler onların hakkı çünkü emeği onlar verdi." şeklinde konuştu.

Annesine omlet yaptıracak

Bayrak töreninde yumurta ödülünü alan Asya Lorin Çakar, kazları beslediği ve bahçeyi temiz tuttuğu için yumurta almaya hak kazandığını belirterek, annesine omlet yaptıracağını söyledi.

Öğrencilerden Nilüfer Şireci, kaz yumurtası getirdiği ve Bosna Hersek'ten gelen öğrencileri evine davet etiği için yumurta ödülünü aldığını anlattı.

Mert Ayeş de matematik yarışmasında Türkiye birincisi olduğu için yumurtayla ödüllendirildiğini ifade ederek, tavuk beslemenin heyecanlı olduğunu kaydetti.