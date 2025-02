İmamoğlu Adaylık Sürecini Değerlendirdi

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Sonuçta Mansur Bey'in farklı bir bakışı var. 'Bugün adaylık için erken, dolayısıyla ön seçim de erken.' diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Süreç netleşti. Şimdi sürecin detayları açıklanacak. Ondan sonra nasıl bir yol yürüyeceğimizi biz de kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, Dünya Radyo Günü'nde, farklı kurumlarda görev yapan radyocularla bir araya geldi.

Artİstanbul Feshane'deki buluşmada gündeme ilişkin konuşan İmamoğlu, Dünya Radyo Günü'nü kutladıktan sonra yöneltilen soruları yanıtladı.

CHP'de cumhurbaşkanlığı için 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde kendisinin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin soruya İmamoğlu, "Sonuçta Mansur Bey'in farklı bir bakışı var. 'Bugün adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken.' diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Süreç netleşti. Şimdi sürecin detayları açıklanacak. Bir açıklansın, ondan sonra nasıl bir yol yürüyeceğimizi, nasıl bir yol ve güzergah tarifleyeceğimizi, akabinde biz de kamuoyuyla paylaşacağız. Demek oluyor ki sürecin detayları muhtemelen bu hafta sonu açıklanır, kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki hafta da yol haritamız belli olur. Ben, Türkiye için çok önemli fırsatlar barındıran bir yola cesaretle partimizin adım attığını düşünüyorum. Bu bir demokrasi devrimidir. Dünyada çok azdır. Ülkemizde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayını partinin üyeleri belirleyecektir." yanıtını verdi.

Geç-erken tartışmasına katılmadığını dile getiren İmamoğlu, koşullara, zamana, zamanın ruhuna göre bunun değişebileceğini söyledi.

İmamoğlu, bugün mücadele edilmesi gereken çok konu bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Büyük bir kadroya ihtiyacı var ülkemizin. Bu kadro milletin evlatlarından oluşmalıdır. Çok kapsayıcı olmalıdır. Bütün bu hazırlıklar, teknik, içerik, ülke politikaları… Her alanda çok mevzu vardır. O bakımdan ben, doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki iktidar her an fikir de değiştirebilir. Yani normal zamanla 3 sene var doğru ama bir bakmışsınız seneye seçim yapabilir. Fırsatını bulsa belki bu sene bile yapabilir. Ki biz istiyoruz zaten bir an önce olsun ve ülkemizin akışı değişsin."

Doğru zamanda ve doğru bir modelle halkın sahiplendiği ve CHP üyelerinin inisiyatifinin ortaya konulduğu bir zeminin olacağını belirten İmamoğlu, bunun aynı zamanda halkın da büyük oranda kabul edeceği bir meşruluğa ulaşacağını düşündüğünü söyledi.

İmamoğlu, bu meşruluğun, farklı metot ve usullerle zaman içerisinde tüm muhalefeti kapsayıcı bir ruha kavuşacağına inandığını kaydederek, "O bağlamda partimizin, Genel Başkanımızın doğru bir yol haritası çizdiğini ve bu yol haritasını desteklediğimi ifade edeyim. Her şey sanırım en geç bir hafta içinde netleşir. Ondan sonra da daha sıcak, daha akıcı bir gündemi hep beraber takip ediyor olacağız." dedi.