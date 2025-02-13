İmamoğlu Adaylık Sürecini Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu Adaylık Sürecini Değerlendirdi

İmamoğlu Adaylık Sürecini Değerlendirdi

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için zamanın önemli olduğunu vurguladı ve detayların açıklanacağını belirtti.

13.02.2025 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Sonuçta Mansur Bey'in farklı bir bakışı var. 'Bugün adaylık için erken, dolayısıyla ön seçim de erken.' diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Süreç netleşti. Şimdi sürecin detayları açıklanacak. Ondan sonra nasıl bir yol yürüyeceğimizi biz de kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, Dünya Radyo Günü'nde, farklı kurumlarda görev yapan radyocularla bir araya geldi.
Artİstanbul Feshane'deki buluşmada gündeme ilişkin konuşan İmamoğlu, Dünya Radyo Günü'nü kutladıktan sonra yöneltilen soruları yanıtladı.
CHP'de cumhurbaşkanlığı için 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde kendisinin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin soruya İmamoğlu, "Sonuçta Mansur Bey'in farklı bir bakışı var. 'Bugün adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken.' diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Süreç netleşti. Şimdi sürecin detayları açıklanacak. Bir açıklansın, ondan sonra nasıl bir yol yürüyeceğimizi, nasıl bir yol ve güzergah tarifleyeceğimizi, akabinde biz de kamuoyuyla paylaşacağız. Demek oluyor ki sürecin detayları muhtemelen bu hafta sonu açıklanır, kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki hafta da yol haritamız belli olur. Ben, Türkiye için çok önemli fırsatlar barındıran bir yola cesaretle partimizin adım attığını düşünüyorum. Bu bir demokrasi devrimidir. Dünyada çok azdır. Ülkemizde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayını partinin üyeleri belirleyecektir." yanıtını verdi.
Geç-erken tartışmasına katılmadığını dile getiren İmamoğlu, koşullara, zamana, zamanın ruhuna göre bunun değişebileceğini söyledi.
İmamoğlu, bugün mücadele edilmesi gereken çok konu bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti:
"Büyük bir kadroya ihtiyacı var ülkemizin. Bu kadro milletin evlatlarından oluşmalıdır. Çok kapsayıcı olmalıdır. Bütün bu hazırlıklar, teknik, içerik, ülke politikaları… Her alanda çok mevzu vardır. O bakımdan ben, doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki iktidar her an fikir de değiştirebilir. Yani normal zamanla 3 sene var doğru ama bir bakmışsınız seneye seçim yapabilir. Fırsatını bulsa belki bu sene bile yapabilir. Ki biz istiyoruz zaten bir an önce olsun ve ülkemizin akışı değişsin."
Doğru zamanda ve doğru bir modelle halkın sahiplendiği ve CHP üyelerinin inisiyatifinin ortaya konulduğu bir zeminin olacağını belirten İmamoğlu, bunun aynı zamanda halkın da büyük oranda kabul edeceği bir meşruluğa ulaşacağını düşündüğünü söyledi.
İmamoğlu, bu meşruluğun, farklı metot ve usullerle zaman içerisinde tüm muhalefeti kapsayıcı bir ruha kavuşacağına inandığını kaydederek, "O bağlamda partimizin, Genel Başkanımızın doğru bir yol haritası çizdiğini ve bu yol haritasını desteklediğimi ifade edeyim. Her şey sanırım en geç bir hafta içinde netleşir. Ondan sonra da daha sıcak, daha akıcı bir gündemi hep beraber takip ediyor olacağız." dedi.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, istanbul, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Adaylık Sürecini Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:46 Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor
21:05 Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:17 Ekonomide nefesler tutuldu Herkes kritik açıklamaya odaklandı Ekonomide nefesler tutuldu! Herkes kritik açıklamaya odaklandı
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 00:36:06. #1.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu Adaylık Sürecini Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.