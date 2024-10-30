İmamoğlu: Birlik ve Beraberlik ile Sorunları Aşabiliriz

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Haber: Oktay YILDIRIM-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB tarafından ilki Tokat'ta gerçekleştirilen "Şehir Buluşmaları" kapsamında bu kez Bursa'da belediyeler, meclis üyeleri muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. İmamoğlu konuşmasında, "Ülkemizi büyük bir aile olarak düşünmek lazım ve ona göre davranmak lazım. Sorunlar karşısında çözüm üretmekteki en büyük engel; yalnızlıktır, küslüktür, birbirine düşmektir. İşte tam bu yönde biz el ele verir ve sorunlarımıza hep birlikte mücadele edersek, birbirimize sırtını çevirerek değil, omuz omuza olmayı başarırsak, sulh içinde olursak, birbirimize olan inancımızı pekiştirirsek aşılmayacak sorun yok diye düşünüyorum" dedi.

TBB'nin şehirlerdeki sorunları tespit ederek çözüm geliştirmek üzere düzenlediği programın ikincisi Bursa'da düzenlendi. TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kentte ilk olarak Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret eden İmamoğlu, ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüştü. İmamoğlu, belediye binası önünde kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı.

"Şehirlerin dertlerini dinliyoruz"

Bursa'da hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem TBB Başkanı olarak bulunduğunu kaydeden İmamoğlu, "TBB olarak özellikle şehirlerin mevcut durumunu, ahvalini, dertlerini, isteklerini dinlemek adına her ziyaretimizi bir verimlilik esası içerisinde sağlıklı bir programa dönüştürmeye gayret ediyoruz. Özellikle burada şehir buluşmalarında bir ortak akıl ortamı oluşturarak Türkiye'de yerel yönetimin iradesinin güçlenmesi -ki demokrasinin çok önemli bir eşiği bu- bu yönüyle bugünkü buluşmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Çözümdeki en büyük engel; yalnızlık ve küslüktür"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan İmamoğlu, "Ülkemizi büyük bir aile olarak düşünmek lazım ve ona göre davranmak lazım. Tabii bazen dertleri olacaktır bu ailenin. Dertler vardır, var olacaktır. Sorunlar karşısında çözüm üretmekteki en büyük engel; yalnızlıktır, küslüktür, birbirine düşmektir. İşte tam bu yönde biz el ele verir ve sorunlarımıza hep birlikte mücadele edersek, birbirimize sırtını çevirerek değil, omuz omuza olmayı başarırsak, sulh içinde olursak, birbirimize olan inancımızı pekiştirirsek aşılmayacak sorun yok diye düşünüyorum. İşte tam da bu duygular, istişare, buluşma, ortak akıl, birlikte konuşma, birlikte üretme, dayanışma bu ülkenin tam da çimentosudur" ifadelerini kullandı.

"Huzuru tesis etme görevi bize düşüyor"

Adalet krizi, eşitlik krizi, özgürlük krizi gibi sorunlara değinerek huzuru tesis etme konusunda yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünün altını çizen İmamoğlu, "Huzuru tesis etme görevi bize düşüyor. Eğer bunu tesis edersek her şeyi halledebiliriz. Ben böyle inanıyorum. Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Bu memleketin 86 milyon insanının, bu güzel çeşitliliğin, bu güzel birlikteliğin aşamayacağı sorun yok. Yeter ki o birlik ve beraberliği hep beraber yaşayalım ve yaşatalım. Yani tabiri caizse Türkiye'ye hiçbir şey olmaz."

"Kim hangi partiliymiş, kime oy vermiş bunların hiçbirinin kitabımızda yeri yok"

TBB'nin yeni döneminde "İmtiyaz değil adalet, menfaat değil hakkaniyet" diyerek yola çıktıklarını belirten İmamoğlu, bu prensiplerin aslında bir devlet yönetiminde, devletin idaresinde asla vazgeçilmemesi gereken prensipler olduğunu söyledi. "Daha iyi bir gelecek yerelden gelecek" prensibi ve sloganıyla çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan İmamoğlu, "Şehirlerimizde ortak çözüm yolları aramayı; müreffeh, huzurlu bir Türkiye var etme konusunda bir tahayyülle, insanlarımızın huzuruna sağlıklı bir süreç sunmayı hedef edindik. Bunu yaparken açıkçası kim hangi partiliymiş, kime oy vermiş bunun hiçbirinin kitabımızda yeri yok. Böyle bir derdimiz yok. Milletimize millet olarak bakıyoruz. Zaten gerçekten bizim anlayışımız. Onlar diye bir ayrım mümkün değil" diye konuştu.

"Böyle bir süreçte sorumluluğumuz daha da büyük"

İmamoğlu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını belirterek; "İyi ki bizim böyle bir liderimiz var. Türkiye'nin büyük bir şansı. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi ve herkesin güvencesi anlayışının bize emanet olduğunu unutmamalıyız" dedi. "Böyle bir süreçte sorumluluğumuz daha da büyük" diyen İmamoğlu, "Eğer Cumhuriyet sevdalılarıysak, demokrasi sevdalılarıysak sorumluluğumuz her zamankinden çok daha büyük. Hemşehriniz, dostunuz, kardeşiniz, bir vatandaşınız olarak sadece TBB Başkanı ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil, bu duyguyla karşınızdayım" ifadelerini kullandı.