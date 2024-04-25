İmamoğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i tebrik etti - Son Dakika
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İmamoğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i tebrik etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'e tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Çerkez'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, uyumlu bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

25.04.2024 17:12  Güncelleme: 17:28
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'e tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Çekmeköy Belediyesi girişinde alkışlarla karşılandı. Çerkez'e hayırlı olsun dileklerini ileten İmamoğlu, "İnşallah 2024-29 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çekmeköy Belediyesi, uyumlu bir şekilde, çok güzel işleri başarırız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ardından, günün ikinci tebrik ziyaretini Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'e yaptı. Çekmeköy Belediyesi'nde çiçekler ve alkışlarla karşılanan İmamoğlu, Çerkez'in makam odasına konuk oldu.

"ALLAH UTANDIRMASIN"

Çerkez'e hayırlı olsun dileklerini ileten İmamoğlu, "Allah utandırmasın. Yeni dönemde bizim en özel ilçelerimizden birisi Çekmeköy olacak. Hem Anadolu yakasının gelişen ilçelerinden birisi, aynı zamanda yeni şehircilik örnekleriyle aslında çok hızlıca işbirliği içerisinde güzel gelişmelere fırsat vereceğimiz bir ilçemiz. İnşallah 2024-29 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çekmeköy Belediyesi, uyumlu bir şekilde, çok güzel işleri başarırız. Zaten geçtiğimiz 5 yılda Büyükşehir Belediyesi olarak, güzel hizmetlerimizi ilçemize sunma konusunda çok gayretli olduk ulaşımdan çevreye, imar planlarından birçok hususa kadar, İSKİ yatırımlarına kadar. Şimdi bu dönemde, bunu daha da yukarıya taşıyacağız. İşbirliğinin en üst seviyede olacağına zaten kuşkumuz yok. Size de üstün başarılar dileriz" dedi.

ÇERKEZ: "ADAY OLDUĞUMDA SİZE SÖZ VERMİŞTİM, 'BEN BU SEÇİMİ ALIRIM' DİYE"

İmamoğlu'na Çekmeköy'ün "hemşehrilik anahtarını" takdim eden Çerkez de duygularını, "Çekmeköy, 2009'da ilçe oldu. 30 yıldır iktidar görmeyen bir ilçemiz. Sizlerin sayesinde, birlikte çalışmamızla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada seçimden zaferle çıktık. Bunun için sizlerin büyük emeği var. 2019'da gelmenizle birlikte büyük güven verdiniz, büyük cesaret verdiniz. Bize de ilham kaynağı oldunuz. Biz de kazandık. İnşallah doğru şekilde yönetiriz. İnşallah ülkemizi geleceği yere taşırız. Aday olduğumda size söz vermiştim, 'Ben bu seçimi alırım' diye. Sizlerin sayesinde bize ilgi arttı. Gelecek 5 yılda Çekmeköy'ü daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" sözleriyle dile getirdi.

ÇEKMEKÖY'ÜN SORUNLARI ELE ALINDI

Tebrik ziyaretinin ardından İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcıları Mahir Polat, Pelin Alpkökin, Gürkan Akgün, Gürkan Alpay, Erdal Celal Aksoy, Zeynep Akçabay, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez ile belediye bürokratlarıyla bir araya gelip, ilçenin sorunlarını ele aldı.

İmamoğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez\'i tebrik etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i tebrik etti - Son Dakika

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