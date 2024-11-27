İmamoğlu: Eşitliği, Demokrasiyi Sağladığımız Zaman Cumhuriyet\'i Çok Güçlü Hale Getirebiliriz

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(İSTANBUL)- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile Metro İstanbul ve Beykoz Üniversitesi tarafından "Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan ücretsiz sertifika programını başarıyla tamamlayarak mezun olan 400 kız öğrenciye sertifikaları törenle verildi. Törende konuşan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu dünyada herkesi eşitlemek adına, yoğun bir mücadele vermek zorundayız. Çünkü eşitlik demek, demokrasi demek, Cumhuriyet demek. Bugün beraber yaşadığımız bu güzel coğrafyada eşitliği, demokrasiyi sağladığımız zaman Cumhuriyet'i çok güçlü hale getirebilir, çok dayanıklı, çok güçlü bir toplum olabiliriz" dedi.

EBRD iş birliği ile Metro İstanbul ve Beykoz Üniversitesi tarafından "Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan ücretsiz sertifika programını başarıyla tamamlayan 400 kız öğrenci mezun oldu. Meslek liselerinin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler, raylı sistemler teknolojisinden uygulamalı atölyelere kadar, toplam 6 gün süren çeşitli eğitimlere katılarak, ulusal geçerliliği olan e-devlet onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı. Mezun öğrenciler için, Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Sahnesi'nde sertifika töreni düzenlendi. Törende; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol birer konuşma yaptı.

"Kadın çalışamıyorsa, iş imkanına, eğitim altyapısına sahip değilse, dünya ölçeğinde geri plana düşmüş oluyorsunuz"

Görev süreleri içerisinde kadın istihdamını çok önemsediklerini ve bu kapsamda eğitim programları düzenlediklerini vurgulayan İmamoğlu, İBB ve iştiraklerinde kadın çalışan sayısını önemli ölçüde artırdıklarının altını çizdi. "Kadın eğer çalışamıyorsa, o iş imkanına sahip değilse, o eğitim altyapısına sahip değilse, siz, bütün dünya ölçeğinde geri plana düşmüş oluyorsunuz" diyen İmamoğlu, "Hızlı bir kırsaldan kente göç yaşadık. Bir anda şehir yaşamı içerisinde istihdamda kadın bir ölçüde geri düştü. Bu yönüyle, bu ara mesafede yeterince uyumlu olamadık. ve yeterince hızlı davranamadık. Bugün kadının istihdamdaki yeri, ne yazık ki yüzde 30'larda. Dolayısıyla bu, çok düşük bir rakam. Bu bağlamda önemli adımlar atıyoruz. Hızlı olmalıyız. 'Şu mesleği kadın yapamaz.' Bal gibi yapar. ya da yeterince yönetici kadrolarında kadın yok. Niçin yok? Bazen fırsat eşitsizliğinden ötürü yok, bazen kadının o istihdam yolculuğunda engellendiği birtakım hususlardan ötürü yok" ifadelerini kullandı.

"12 alanda hiç kadın çalışan yoktu, şimdi yüzlerce var"

Bütün dünyanın bu durumu sorguladığını kaydeden İmamoğlu, belediyeler ile birlikte bütün devlet kurumlarının bu eşitsizliği gidermekle yükümlü olduklarına dikkat çekti. İBB olarak, sadece beş yılda kadın yönetici sayısını 3 kat artırdıkları bilgisini paylaşan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"3 kat arttırmamıza rağmen, yeterli orana erişmedi. Daha fazla eşit olmalı. 12 alanda hiç kadın çalışan yoktu, şimdi yüzlerce var. 7 ya da 8 sürücümüz vardı görevi devraldığımızda, şimdi yüzlerce var. Dolayısıyla burada çok değerli adımları attık, atmaya da devam ediyoruz. Metro İstanbul özelinde, 2019 yılında yüzde 5.8 olan kadın çalışan oranını, yüzde 16.8'e çıkartmışız. Üç kat. Yani kadın çalışan sayımız 630 olmuş. 8 olan tren sürücü sayımız 323 olmuş. Yani tam 43 kat artmış, sadece dört buçuk senede. İlk kez kadın istasyon sorumlusu atadık. 2021'de atandığınızda, sadece 1 kadın istasyon sorumlusu vardı. Şu an 32 kadın istasyon sorumlumuz var. 2021 yılında, ilk kez kadın mühendis, teknik şef olarak atandı. Bunun da sayısı, bugün 15'e ulaştı. Daha da fazla olacak. Bu ve buna dönük bütün adımlarımız, kurumumuzun her alanında var. Yaklaşık 2500'ün üzerinde çalışanı olan İSPARK'ta, görevi devraldığımızda kadın çalışan sayısı sıfırdı. Şimdi yüzlerce kadın çalışan sayımız var İSPARK'ta."

"Eşitlik demek, demokrasi demek, Cumhuriyet demek"

"Ben bu sorumluluğumu yerine getiremezsem, annemin yüzüne nasıl bakarım, öyle değil mi? Annem, kız kardeşim; birlikte büyüdük. E şimdi benim eşim, kızım. Dolayısıyla, bu dünyada, herkesi eşitlemek adına, yoğun bir mücadele vermek zorundayız. Eşitlik kavramı çok önemli. Siz değerli öğrenciler için de çok önemli. Eşitlik nedir? Eşit eğitim fırsatları mesela. 'Ben de hakkımı elde etsem çok başarılı olurum' diyorsunuz. Eşitlik kavramı önemli. Çünkü eşitlik demek, demokrasi demek, Cumhuriyet demek. Bugün beraber yaşadığımız bu güzel coğrafyada eşitliği sağladığımız zaman, demokrasiyi sağladığımız zaman, Cumhuriyet'i çok güçlü hale getirebilir, çok dayanıklı, çok güçlü bir toplum olabiliriz. O zaman her alanda kalkınmaya dönük adımlar atabiliriz. Başka türlü olmaz. Bugün yapılan adım, tam da bu. Burada gerçekten bu gençlerin bu işe katılması, eşlik etmesi çok çok değerli bir iş. Çünkü, zaten siz katılmasaydınız, bunun başarılma imkanı yoktu."

"İnşallah gelecekte Metro İstanbul'u yöneten sizler, yüzde 50-50, kadının da yoğun bir biçimde çalıştığı bir şirketi var edersiniz"

İstanbul'un, şu anda yaklaşık 350 kilometreye ulaşmış raylı sistem uzunluğunu, 25 yılın sonunda 750-800 kilometrelere ulaştırmak zorunda olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün dediğimiz kilometrelere ulaşmış olan İstanbul'u, yarınlarda da iki katından daha fazla bir seviyeye ulaşacağı ortamda, bizim daha çok çalışan iş gücüne ihtiyacımız var oralarda. Onun için aslında sizi buraya davet ettik. Liselerimiz üzerinden geldiniz. Gerçekten çok özel, çok zevkli, çok itibarlı, prestijli alanları olan bir sektör. Dolayısıyla, sizleri orada güçlü bir şekilde görmek istiyoruz. Yarınlarda sizi, İstanbul'un metro ağının büyük bir kısmının, en az yüzde 50 çalışanının kadın olduğu bir Metro İstanbul şirketinin içinde görmeyi elbette çok istiyoruz. O gün geldiğinde şunu hatırlarsınız belki: 'İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Attila İlhan Sahnesi'nde yapılan törende, bu sertifikayı almıştım. Belediye Başkanımız, bu kadar düşük oranları bize başarı diye anlatmıştı. Üç katına çıkmış, ama yüzde 17'ydi. Ama şimdi, artık Metro İstanbul'un yüzde 50'si kadın. Ben de bu şirketin yöneticilerinden birisiyim' diye kendinizle gururlanmanızı, inanın çok diliyorum. Yani bugün burada, benim geleceğe dair en büyük umut atışım, tam da böyle bir şey. İnşallah gelecekte Metro İstanbul'u yöneten sizler, yüzde 50-50, kadının da yoğun bir biçimde çalıştığı bir şirketi var edersiniz. Kaldı İstanbul, kadının istihdamı konusunda önemli çalışmaları sürdürüyor. Ancak bu şekilde İstanbul'umuzun zengin olacağını, İstanbul'umuzun daha nitelikli bir yaşama sahip olacağını biliyor, onun için bu adımları atıyoruz."

EBRD Başkanı Renaud-Basso: "Eşitsizlikleri en büyük şekilde gördüğümüz sektörlerden birisi de ulaşım sektörü"

"Bugün, şimdiye kadar göstermiş olduğunuz güçlü ortaklığımızın ve kolektif çabalarımızın meyvelerine şahit olmak ve bu sonuçları birlikte kutlamak için bir aradayız" diyen EBRD Başkanı Renaud-Basso da duygularını, özetle şu sözlerle dile getirdi:

"Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve fırsat eşitliğinin sağlanması, EBDR'nin en önemli öncelikleri arasındadır. Bunun yanıyla, sürdürülebilir ekonomik ve büyümenin sağlanabilmesi için, ekonomik fırsatlara geniş kapsamlı erişimin sağlanabilmesi de mühimdir. Bu da bizim misyonlarımız arasında büyük yer teşkil etmektedir. Örnek olarak, ekonomik fırsatlara erişimde, eşitsizlikler ile karşılaşılması, yalnızca bir ülkenin büyüme gerçekleştirmesine engel olmaz. Aynı zamanda, ülkede yaşayan toplulukların sosyal bir uyum içinde yaşamalarına da engel olur. Hem dünya geneline hem de EBDR'nin aktif olduğu 38 ekonomiye baktığımızda, şimdiye kadar çok büyük yol kat ettik. Ancak bu kat ettiğimiz yola rağmen, hala devam eden bazı eşitsizlikler var. Bu eşitsizlikleri en büyük şekilde gördüğümüz sektörlerden birisi de ulaşım sektörü.

"EBRD, İBB, Metro İstanbul ve Beykoz Üniversitesi çok güçlü bir ortaklığa imza attı"

EBRD, İBB, Metro İstanbul ve Beykoz Üniversitesi çok güçlü bir ortaklığa imza attılar. Bu ortaklığın önemli bir parçası da ulaşım sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve insan gücünün gelişimine katkıda bulunulmasına vesile oldu. Bu partnerlik sayesinde stratejik yatırımlar gerçekleştirerek, şehrin altyapı ihtiyaçlarını karşılamayı başardık. Bunu yaparken hem İstanbul'un ekonomik büyümesini destekledik hem de ulaşım sisteminin daha kapsayıcı ve yeşil olabilmesi için gerekli imkanları sağladık. Bunu başarabilmek için edindiğimiz yaklaşımlardan birisi de Metro İstanbul'la yakından çalışarak, insan kaynakları politikalarını iyileştirmek ve bunun yanı sıra insan kaynakları süreçlerine bir toplumsal cinsiyet bakış açısı kazandırmak oldu.

Sertifikalar, YÖK ve e-Devlet onaylı

Konuşmaların ardından, eğitimlerde üstün başarı gösteren Aybüke Özbek, Bengi Su Mutlu ve Tuğba Tekin'in de aralarında bulunduğu bazı öğrencilere; İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İBB Ulaşım Grup Başkanı Özgür Soy, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Küntay ve Metro İstanbul Genel Müdürü Şenol tarafından sertifikaları dağıtıldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, raylı sistemlerin yanı sıra farklı sektörlerde; araç, mekanik, elektromekanik, elektrik ve demir yolu bakım gibi teknik bakım birimlerde görev yapabilecek yetkinliğe sahip oluyor. Eğitim sonunda verilen YÖK ve e-devlet onaylı sertifika, e-devlet sisteminde de görüntülenebiliyor ve öğrenciler iş başvurularında referans olarak gösterebiliyor.