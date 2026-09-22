İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Hizmet etmeniz gereken Trump değil, 86 milyon yurttaşınızdır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Hizmet etmeniz gereken Trump değil, 86 milyon yurttaşınızdır

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İmamoğlu\'ndan Erdoğan\'a: Hizmet etmeniz gereken Trump değil, 86 milyon yurttaşınızdır
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temaslarına ilişkin, "Bir yıldır uçaklarımız verilecek diye beklerken; jest üstüne jest yaptığınız dostunuz F35'leri Suudi Arabistan'a sattı. Meşruiyetini millette değil başka ülke liderinde ararsan, itibarın uçak boyutu olduğunu zannedersen, işte böyle vermeden almaya alıştırırlar. Belki unuttunuz fakat, devletler arasında mütekabiliyet prensibi vardır. Hizmet etmeniz gereken Mr. Trump değil, 86 milyon yurttaşınızdır" dedi.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temaslarına ilişkin, "Bir yıldır uçaklarımız verilecek diye beklerken; jest üstüne jest yaptığınız dostunuz F35'leri Suudi Arabistan'a sattı. Meşruiyetini millette değil başka ülke liderinde ararsan, itibarın uçak boyutu olduğunu zannedersen, işte böyle vermeden almaya alıştırırlar. Belki unuttunuz fakat, devletler arasında mütekabiliyet prensibi vardır. Hizmet etmeniz gereken Mr. Trump değil, 86 milyon yurttaşınızdır" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de. Gitmeden önce ABD'nin isteğiyle bir jest daha yaptı. Komşumuz İran'ın, Türkiye'de 44 yıldır faaliyet gösteren bankasını kapattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl aynı gün yine ABD'deydi. Daha oradayken ABD menşeli bazı ürünlere 2018'den beri uygulanan ek vergiler kaldırıldı. Yıllar önce 1 milyar dolardan fazla bir bedeli ödeyerek talep ettiğimiz F35'ler ise hala verilmedi. Hal böyleyken, Türkiye ABD şirketi Boeing'ten 225 uçak alma sözü verdi. Kazanan hep ABD!

Bir yıldır uçaklarımız verilecek diye beklerken; jest üstüne jest yaptığınız dostunuz F35'leri Suudi Arabistan'a sattı. Biz neden bu haldeyiz? Meşruiyetini millette değil başka ülke liderinde ararsan, itibarın uçak boyutu olduğunu zannedersen, işte böyle vermeden almaya alıştırırlar. Belki unuttunuz fakat, devletler arasında mütekabiliyet prensibi vardır. Hizmet etmeniz gereken Mr. Trump değil, 86 milyon yurttaşınızdır. Beklentimiz ve önceliğimiz ise Türkiye'nin güvenliğidir."

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiAmerika Birleşik DevletleriRecep Tayyip ErdoğanSuudi ArabistanEkrem İmamoğluDonald TrumpİstanbulGüncelSon Dakika

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
Taşlı saldırıya uğradılar Otobüsten böyle karşılık verdiler Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
İran’da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
Asensio neden oynamadı İsmail Kartal gerçeği açıkladı Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Adana’da korkutan deprem Bakan Çiftçi’den ilk açıklama Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
00:35
Daireye giren polis gözlerine inanamadı Katliam gibi olay
Daireye giren polis gözlerine inanamadı! Katliam gibi olay
00:23
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
00:07
İmzası bile kurumamıştı Galatasaray’ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
23:59
Tottenham, Icardi için kararını verdi
Tottenham, Icardi için kararını verdi
23:39
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı
23:33
Mecliste dengeler değişiyor AK Parti’ye katılmak için gün sayıyorlar
Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar
23:25
ABD Büyükelçisi Barrack’tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
23:25
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
22:44
AP’nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
21:34
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin’i savaşın eşiğine getirdi
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 02:38:28. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Hizmet etmeniz gereken Trump değil, 86 milyon yurttaşınızdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement