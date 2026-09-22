İmamoğlu\'ndan Erdoğan\'a: Hizmet etmeniz gereken Trump değil, 86 milyon yurttaşınızdır

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temaslarına ilişkin, "Bir yıldır uçaklarımız verilecek diye beklerken; jest üstüne jest yaptığınız dostunuz F35'leri Suudi Arabistan'a sattı. Meşruiyetini millette değil başka ülke liderinde ararsan, itibarın uçak boyutu olduğunu zannedersen, işte böyle vermeden almaya alıştırırlar. Belki unuttunuz fakat, devletler arasında mütekabiliyet prensibi vardır. Hizmet etmeniz gereken Mr. Trump değil, 86 milyon yurttaşınızdır" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de. Gitmeden önce ABD'nin isteğiyle bir jest daha yaptı. Komşumuz İran'ın, Türkiye'de 44 yıldır faaliyet gösteren bankasını kapattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl aynı gün yine ABD'deydi. Daha oradayken ABD menşeli bazı ürünlere 2018'den beri uygulanan ek vergiler kaldırıldı. Yıllar önce 1 milyar dolardan fazla bir bedeli ödeyerek talep ettiğimiz F35'ler ise hala verilmedi. Hal böyleyken, Türkiye ABD şirketi Boeing'ten 225 uçak alma sözü verdi. Kazanan hep ABD!

Bir yıldır uçaklarımız verilecek diye beklerken; jest üstüne jest yaptığınız dostunuz F35'leri Suudi Arabistan'a sattı. Biz neden bu haldeyiz? Meşruiyetini millette değil başka ülke liderinde ararsan, itibarın uçak boyutu olduğunu zannedersen, işte böyle vermeden almaya alıştırırlar. Belki unuttunuz fakat, devletler arasında mütekabiliyet prensibi vardır. Hizmet etmeniz gereken Mr. Trump değil, 86 milyon yurttaşınızdır. Beklentimiz ve önceliğimiz ise Türkiye'nin güvenliğidir."