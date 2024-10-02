İmamoğlu'nun 'Beylikdüzü Davası" Ertelendi... Günaydın: "kumpas Davalar Üzerinden Siyasetin Dizayn Edilmesine İzin Vermeyeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu'nun 'Beylikdüzü Davası" Ertelendi... Günaydın: "kumpas Davalar Üzerinden Siyasetin Dizayn Edilmesine İzin Vermeyeceğiz"

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan bir ihaleyle ilgili yargılandığı dava ertelendi. Duruşma sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Türkiye'nin onurlu yürüyüşünü, refaha, kalkınmaya doğru yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. Kumpas davalar üzerinden siyasetin dizayn edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

02.10.2024 17:41  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan bir ihaleyle ilgili yargılandığı dava ertelendi. Duruşma sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, " Türkiye'nin onurlu yürüyüşünü, refaha, kalkınmaya doğru yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. Kumpas davalar üzerinden siyasetin dizayn edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 29 Aralık 2015'te yapılan hizmet alımı ihalesiyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 7 kişi hakkında açılan ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İmamoğlu için siyasi yasak da içeren iddianameyle ilgili yeni bilirkişi raporu dosyaya eklendi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı iki ayrı heyetten bilirkişi raporu alındığını söyleyerek, "Suç unsuru olmadığı ortaya çıkmıştır. Beraat kararı verilmesini talep ederiz" dedi. Alınan beyanların ardından mahkeme esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

Duruşmaya 7 sanıktan Hasan Çetin ve sanık avukatları, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile çok sayıda CHP'li belediye başkanı ve  yönetici katıldı. Duruşmanın ardından Gökhan Günaydın, gazetecileri açıklamalarda bulundu. Günaydın, şunları söyledi:

"Bütün ihaleler didik didik edildi"

"Bugün Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen davalardan bir başkasının 6'ncı celsesi hep beraber yaşadık. 2014-2019 yılları arasında sayın Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı. 2014 yılının Aralık ayında Kültür Müdürlüğü operasyonları ile ilgili 250 bin liralık bir ihale için açılmış olan davanın 6'ncı celsesini tam 9 yıl sonra 2024'te bugün icra ettik. Biliyorsunuz 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı oldu ve seçildi sayın İmamoğlu. Bu dönemden sonra Beylikdüzü'ndeki tüm ihaleler didik didik edildi.

"İnternete konulan belge ile mahkemeye sunulan belge aynı bile değildir"

Bu ihaleye yönelik Danıştay'ın soruşturma açılmasına izni vermemesine yönelik kararı vardı. Bu karara rağmen 2022 yılında iddianame düzenlendi. Yani ihaleden 7 yıl sonra iddianame düzenlendi. Başlayan duruşmalar çerçevesinde bugüne kadar iki bilirkişi raporu geldi. Bu bilirkişi raporlarında bu ihalelerde herhangi bir kamu zararının olmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili sayın Ekrem İmamoğlu herhangi bir dahlinin bulunmadığını da kaydetti. Bu çerçevede bugün icra edilen mahkemede, Mahkeme Başkanı bu bilirkişi raporlarını kaydetti. İçişleri Bakanlığının buna yönelik itirazını ise reddetti. Bir başka durum daha var bugün bu mahkemeye bir belge sunuldu. Bu belgede Ekrem İmamoğlu hakkında bir başka iddiaya yer verildi. Ancak bu iddia açık bir iftira niteliğindedir. Öyle ki internete konulan belge ile mahkemeye sunulan belge aynı bile değildir ve bu belgeye yönelik de Mahkeme Başkanı belgenin incelenmemesine karar verdi. Sevgili avukat arkadaşlarımız mütalaanın alınması ve bugün kararın verilmesi şeklinde görüşlerini bildirdiler ancak savcılık mütalaanın hazır olmadığını ifade ederek duruşmayı 20 Kasım tarihine erteledi.

"Türkiye'nin adalet sistemine ve yargısına güvenmek istiyoruz"

Şu çok açıktır ki, biz Türkiye'nin adalet sistemine ve yargısına güvenmek istiyoruz. Ancak açılan ve yürütülen, bitme aşamasına gelmiş olan davaların devamına yönelik gayretlerin farkındayız. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan Adalet Bakanı Yardımcılığı'na terfi ettirilen ve oradan tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen kişilerin geçmişini biliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen söyleyelim ki, Türkiye'de kanunlara ve vicdanına göre görev yapan hakimlerin varlığına inanıyoruz ve inanmak istiyoruz.

"Kumpas davalar üzerinden siyasetin dizayn edilmesine izin vermeyeceğiz"

Türkiye'nin onurlu yürüyüşünü, refaha, kalkınmaya doğru yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. Kumpas davalar üzerinden siyasetin dizayn edilmesine izin vermeyeceğiz. Ben bu düşüncelerle hem tüm basını hem de bu davaya ilgi gösteren tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum, adalete güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gül Çiftçi, İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik ve çok sayıda belediye başkanımız, il başkan yardımcılarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz herkes burada, başkanımız herkes burada; hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi örgütü yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi örgütü değil, hep beraber tüm yurttaşlarımız hem Ekrem İmamoğlu'nun yanında hem de adaletin peşindedir."

İmamoğlu\'nun \'Beylikdüzü Davası" Ertelendi... Günaydın: "kumpas Davalar Üzerinden Siyasetin Dizayn Edilmesine İzin Vermeyeceğiz"
Kaynak: ANKA

Belediye Başkanlığı, Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, Politika, İstanbul, Türkiye, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun 'Beylikdüzü Davası' Ertelendi... Günaydın: 'kumpas Davalar Üzerinden Siyasetin Dizayn Edilmesine İzin Vermeyeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:16:58. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun 'Beylikdüzü Davası" Ertelendi... Günaydın: "kumpas Davalar Üzerinden Siyasetin Dizayn Edilmesine İzin Vermeyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement