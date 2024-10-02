İmamoğlu\'nun \'Beylikdüzü Davası" Ertelendi... Günaydın: "kumpas Davalar Üzerinden Siyasetin Dizayn Edilmesine İzin Vermeyeceğiz"

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Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan bir ihaleyle ilgili yargılandığı dava ertelendi. Duruşma sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, " Türkiye'nin onurlu yürüyüşünü, refaha, kalkınmaya doğru yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. Kumpas davalar üzerinden siyasetin dizayn edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 29 Aralık 2015'te yapılan hizmet alımı ihalesiyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 7 kişi hakkında açılan ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İmamoğlu için siyasi yasak da içeren iddianameyle ilgili yeni bilirkişi raporu dosyaya eklendi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı iki ayrı heyetten bilirkişi raporu alındığını söyleyerek, "Suç unsuru olmadığı ortaya çıkmıştır. Beraat kararı verilmesini talep ederiz" dedi. Alınan beyanların ardından mahkeme esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

Duruşmaya 7 sanıktan Hasan Çetin ve sanık avukatları, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile çok sayıda CHP'li belediye başkanı ve yönetici katıldı. Duruşmanın ardından Gökhan Günaydın, gazetecileri açıklamalarda bulundu. Günaydın, şunları söyledi:

"Bütün ihaleler didik didik edildi"

"Bugün Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen davalardan bir başkasının 6'ncı celsesi hep beraber yaşadık. 2014-2019 yılları arasında sayın Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı. 2014 yılının Aralık ayında Kültür Müdürlüğü operasyonları ile ilgili 250 bin liralık bir ihale için açılmış olan davanın 6'ncı celsesini tam 9 yıl sonra 2024'te bugün icra ettik. Biliyorsunuz 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı oldu ve seçildi sayın İmamoğlu. Bu dönemden sonra Beylikdüzü'ndeki tüm ihaleler didik didik edildi.

"İnternete konulan belge ile mahkemeye sunulan belge aynı bile değildir"

Bu ihaleye yönelik Danıştay'ın soruşturma açılmasına izni vermemesine yönelik kararı vardı. Bu karara rağmen 2022 yılında iddianame düzenlendi. Yani ihaleden 7 yıl sonra iddianame düzenlendi. Başlayan duruşmalar çerçevesinde bugüne kadar iki bilirkişi raporu geldi. Bu bilirkişi raporlarında bu ihalelerde herhangi bir kamu zararının olmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili sayın Ekrem İmamoğlu herhangi bir dahlinin bulunmadığını da kaydetti. Bu çerçevede bugün icra edilen mahkemede, Mahkeme Başkanı bu bilirkişi raporlarını kaydetti. İçişleri Bakanlığının buna yönelik itirazını ise reddetti. Bir başka durum daha var bugün bu mahkemeye bir belge sunuldu. Bu belgede Ekrem İmamoğlu hakkında bir başka iddiaya yer verildi. Ancak bu iddia açık bir iftira niteliğindedir. Öyle ki internete konulan belge ile mahkemeye sunulan belge aynı bile değildir ve bu belgeye yönelik de Mahkeme Başkanı belgenin incelenmemesine karar verdi. Sevgili avukat arkadaşlarımız mütalaanın alınması ve bugün kararın verilmesi şeklinde görüşlerini bildirdiler ancak savcılık mütalaanın hazır olmadığını ifade ederek duruşmayı 20 Kasım tarihine erteledi.

"Türkiye'nin adalet sistemine ve yargısına güvenmek istiyoruz"

Şu çok açıktır ki, biz Türkiye'nin adalet sistemine ve yargısına güvenmek istiyoruz. Ancak açılan ve yürütülen, bitme aşamasına gelmiş olan davaların devamına yönelik gayretlerin farkındayız. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan Adalet Bakanı Yardımcılığı'na terfi ettirilen ve oradan tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen kişilerin geçmişini biliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen söyleyelim ki, Türkiye'de kanunlara ve vicdanına göre görev yapan hakimlerin varlığına inanıyoruz ve inanmak istiyoruz.

"Kumpas davalar üzerinden siyasetin dizayn edilmesine izin vermeyeceğiz"

Türkiye'nin onurlu yürüyüşünü, refaha, kalkınmaya doğru yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. Kumpas davalar üzerinden siyasetin dizayn edilmesine izin vermeyeceğiz. Ben bu düşüncelerle hem tüm basını hem de bu davaya ilgi gösteren tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum, adalete güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gül Çiftçi, İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik ve çok sayıda belediye başkanımız, il başkan yardımcılarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz herkes burada, başkanımız herkes burada; hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi örgütü yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi örgütü değil, hep beraber tüm yurttaşlarımız hem Ekrem İmamoğlu'nun yanında hem de adaletin peşindedir."