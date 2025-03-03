Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama - Son Dakika
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Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

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İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiası üzerine resmi belgede sahtecilik suçundan başlatılan soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Yükseköğretim Kurulu ve Cumhuriyet Başsavcılığı yazılarının üniversiteye ulaştığı belirtildi.

03.03.2025 13:16
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İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

YÖK RAPORU NE DİYOR?

İmamoğlu'nun üniversite diplomasına ilişkin başlatılan soruşturmada Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.

Söz konusu raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem itibarıyla Kıbrıs'taki University College of Northem Cyprus (UCNC) İşletme Yönetimi İngilizce Programından 2 yıl eğitim aldığı ve tüm derslerden genel not ortalamasının 2,50 olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır."

"HAK SADECE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NE TANINDI"

YÖK Başkanlığı'nın 1988 ve 1992 tarihli yazılarına istinaden, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığı belirtilen raporda, "Söz konusu yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı dolayısıyla tanınırlığı olmayan UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 27 Haziran 1990 tarihli 22 sayılı toplantısının 2 numaralı kararında, yatay geçiş kontenjanlarının İşletme (Türkçe) Bölümü ikinci sınıfa 15, üçüncü sınıfa 10, dördüncü sınıfa 10 ve İşletme (İngilizce) Bölümü ikinci sınıfa 10, üçüncü sınıfa 5, dördüncü sınıfa 5 olmak üzere toplam 55 öğrenci olduğu bilgisine yer verildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet gazetesinde yayımlanan ilanında ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Türkçe programı için ikinci sınıfa 15, üçüncü sınıfa 15, dördüncü sınıfa 10 ve İşletme İngilizce programı için ikinci sınıfa 10, üçüncü sınıfa 5, dördüncü sınıfa 5 yatay geçiş olmak üzere İşletme Türkçe programı için toplam 40, İşletme (İngilizce) programı için toplam 20 kontenjanın belirlendiği aktarılan raporda, ilgili gazete ilanında yatay geçiş başvurularının en geç 14 Eylül 1990'da resmi çalışma saati sonuna kadar yapılabileceğinin belirtildiği vurgulandı.

Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarihli kararında İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları için ayrı ayrı ilan edilen toplam 60 kişilik kontenjanın yabancı ülkelerdeki üniversitelerden gerçekleştirilecek yatay geçişler için 3'te 1 oranında artırılarak 80'e çıkarıldığı ifade edildi.

"HUKUKİ GEREKÇE BULUNAMADI"

İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programların kontenjanlarının İşletme İngilizce programda birleştirildiği, adı geçen fakültenin 12 Eylül 1990 tarihli fakülte yönetim kurulu toplantısının kararında yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İşletme İngilizce programına yatay geçiş müracaatı yapan 51 öğrencinin yatay geçiş başvurularının kabul edildiği anlatılan raporda, şu ifadeler yer aldı:

"İlgili üniversite rektörlüğü tarafından temin edilen ve tarafımıza gönderilen belgelerden üniversitenin bahse konu mevzuat kapsamında İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce yatay geçiş kontenjanlarını nasıl belirlediğinin, İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları arasındaki kontenjan aktarımının ve kontenjan artırımının ne suretle yapıldığının, belirlenen kontenjanın 51'inin neden İşletme İngilizce programı için kullanıldığının, yatay geçiş başvurularının 14 Eylül Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen neden başvuru tarihi bitmeden Fakülte Yönetim Kurulu'nun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısı ile yatay geçiş başvurularının değerlendirilerek karara bağlandığı hususlarının hukuki gerekçesi bulunamamıştır.

Tüm bu değerlendirmelere bağlı olarak araştırma konusunun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır."

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi\'nden ilk açıklama
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, istanbul, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Güven Yaşar:
    Adamın diplamasi varmi var yatay geçiş işlemini yapmışlar zamaninda şimdi boşluk ariyorlar 125 50 Yanıtla
  • Metin Kaya:
    Takke düştü 29 107 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Aglasanız da zırlasanız da Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. Siyasi yasak mı getireceksiniz ? getirin illa ki CHP iktidar olacak. İktidar olduğunda, haksız yere yatan gazeteci, televizyoncu, ve suçsuz insanlar serbest kalacak. PKK ile masaya oturanlar şimdi siz duyun. kimleeerrr kimlerle berabermiş ? 91 38 Yanıtla
    İsa Çığlı:
    çok hayal kurma pkk ile masaya oturduğumuza dair delil var mı sen inandırmızsın kendini eko 23 nisanda bile o koltuğa oturamaz istanbul çöp şehir yapana mı emanet edeceğiz bre cahil 10 5
  • VillaUmut:
    Diploma işte olsa dert olmasa dert. Pardon gerçi olması daha dert bu ülkede.. :)) 86 27 Yanıtla
  • 0w588tw0p:
    Neden aynı masada oturupta müzakere edemiyorlar anlamış değilim nedir bu kin öfke 71 31 Yanıtla
    Ademoğlu Cumuriyet:
    Müzakere etmiş halleri bu zaten halkın önündee tartışıyor gibi yapıyorlar yoksa müzakere olmasa İmamoğlunu mu aday gösterirler seçilmeyeceğini bile bile. Şahsın seçilmeyeceği o kadar ortadaki bilerek Mansur beyi koymuyorlar geçmişten ders almayıp arsızlık mı yoksa müzakere mi sen karar ver ? 2 1
  • sebahattin şentürk:
    kel göründü 19 78 Yanıtla
    C. Mersin:
    Benimkinin kafası mı, gördün mü ? hoşuna gitti mi sabo ? 3 0
    367236:
    İmamoğlu fermuarını açık mı unutmuş 3 0
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