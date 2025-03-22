İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından 343 Kişi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde düzenlenen protestolar sonrasında dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 kişinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolarda dün gece gözaltına alınan kişiler hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı. Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."