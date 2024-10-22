İngiltere'den Gazze'ye Çağrı

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İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, özellikle Gazze'nin kuzeyindeki durumdan büyük endişe duyduklarını belirterek "Gazze'deki ölüm ve yıkım kabul edilemez ve bunu, mümkün olan her an açıkça ifade ettik." dedi.

Dodds ile Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İngiltere Parlamentosunda milletvekillerinin gündemdeki dış politika konularına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Dodds, konuşmasına, milletvekillerinin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki durumla ilgili sorularına ilişkin, İngiltere'nin dört bir yanında Gazze'deki insani durumdan büyük endişe duyan insanların olduğunu bildiklerini aktararak başladı.

Dodds, "Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki durumdan büyük endişe duyuyoruz ve bölgedeki tüm aktörlere, Gazze'nin tamamında büyük ihtiyaç duyulan yardıma erişimin sağlanması gerektiği konusunda çok açık olduk." ifadesini kullandı.

Gazze'ye çok daha fazla yardım girmesi çağrısında bulunduklarını hatırlatan Dodds, "Gazze'deki ölüm ve yıkım kabul edilemez ve bunu, mümkün olan her an açıkça ifade ettik." dedi.

"UNIFIL'e yönelik saldırılar derhal durdurulmalı"

Bakan Falconer da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücünü (UNIFIL) hedef almasına ilişkin soruya, "İsrail ordusunun, UNIFIL üslerine yönelik saldırılarını derhal durdurulması gerektiği konusunda kesinlikle netiz." yanıtını verdi.

Falconer, İsrail'e ve tüm taraflara UNIFIL personelinin emniyet ve güvenliğini sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulunduklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim 2023 sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 749 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 Filistinli hayatını kaybetti.