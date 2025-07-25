İngiltere, Filistin'i Tanıma Baskısı Altında

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa'nın Filistin'i eylülde tanıma kararının ardından kabineden, parlamentodan ve İskoçya'dan gelen Filistin'i tanıma baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Filistin'i eylülde tanıyacağını açıklaması üzerine İngiltere'nin de aynı kararı almasını isteyenler Starmer'a çağrı yapmaya başladı.

Bloomberg'in haberine göre Adalet Bakanı Shabana Mahmood, Sağlık Bakanı Wes Streeting, Kuzey İrlanda Bakanı Hilary Benn ile Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, Starmer'ın hala Filistin'i tanımamasına tepki gösterdi.

Adı geçen bakanlar, Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy'yi bir an önce Filistin'i tanımaya çağırdı.

Sky News'e göre parlamentonun Uluslararası Kalkınma Komitesi Başkanı Sarah Champion ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry de Filistin devletinin tanınması çağrısını yineledi.

Thornberry, yaptığı açıklamada Filistin devletinin hemen tanınması gerektiğini belirterek, "Daha cesur olunmalı. Doğru zaman için bekleyemeyiz çünkü tecrübelerimiz doğru zaman diye bir şeyin olmayacağını bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İşçi Partisinin muhalefette olduğu 2016-2020 yıllarında Gölge Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Thornberry, "Hükümetin sürekli olarak çok geç ya da çok yetersiz tepki vermesi halkta büyük tepki oluşturuyor." dedi.

Milletvekilleri tanıma talebiyle hükümete mektup yazdı

Champion ise farklı partilerden 125 milletvekillerinin destek verdiği bir mektup hazırlayarak Filistin'in tanınması talebini hükümete iletti.

Mektupta, "İngiltere'nin Filistin'i tanıması Balfour Deklarasyonunu yazan ve geçmişte Filistin'i kontrol eden ülke olarak etkili olacaktır. 1980'den beri iki devletli çözümü destekliyoruz. Tanıma kararımız, bu duruşumuza uygun olacağı gibi geçmişte yönettiğimiz halka karşı tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmiş olur." değerlendirmesi yer aldı.

Parlamentonun üçüncü büyük partisi Liberal Demokratların lideri Ed Davey de X'ten yaptığı açıklamada, "İngiltere (Filistin'i tanıma) bu konuda lider olmalı, geride kalmamalı. Bağımsız bir Filistin devletini tanıyın ve iki devletli çözüm ile kalıcı barışı sağlamada liderlik rolünü üstlenin." ifadelerini paylaştı.

Macron'un Filistin'i tanıyacaklarını açıklamasının ardından İskoçya da İngiltere'den benzeri bir adımı atmasını istedi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, X'ten yaptığı paylaşımda, " Birleşik Krallık, Fransa örneğini takip etmeli ve Filistin'i tanımalı. Barış için gerekli olan budur. Ateşkes ve insani yardım hemen başlamalı." ifadelerini kullandı.