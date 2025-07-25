İngiltere, Filistin'i Tanıma Baskısı Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İngiltere, Filistin'i Tanıma Baskısı Altında

25.07.2025 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Starmer, Fransa'nın Filistin'i tanıma kararının ardından artan baskılarla karşılaşıyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa'nın Filistin'i eylülde tanıma kararının ardından kabineden, parlamentodan ve İskoçya'dan gelen Filistin'i tanıma baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Filistin'i eylülde tanıyacağını açıklaması üzerine İngiltere'nin de aynı kararı almasını isteyenler Starmer'a çağrı yapmaya başladı.

Bloomberg'in haberine göre Adalet Bakanı Shabana Mahmood, Sağlık Bakanı Wes Streeting, Kuzey İrlanda Bakanı Hilary Benn ile Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, Starmer'ın hala Filistin'i tanımamasına tepki gösterdi.

Adı geçen bakanlar, Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy'yi bir an önce Filistin'i tanımaya çağırdı.

Sky News'e göre parlamentonun Uluslararası Kalkınma Komitesi Başkanı Sarah Champion ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry de Filistin devletinin tanınması çağrısını yineledi.

Thornberry, yaptığı açıklamada Filistin devletinin hemen tanınması gerektiğini belirterek, "Daha cesur olunmalı. Doğru zaman için bekleyemeyiz çünkü tecrübelerimiz doğru zaman diye bir şeyin olmayacağını bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İşçi Partisinin muhalefette olduğu 2016-2020 yıllarında Gölge Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Thornberry, "Hükümetin sürekli olarak çok geç ya da çok yetersiz tepki vermesi halkta büyük tepki oluşturuyor." dedi.

Milletvekilleri tanıma talebiyle hükümete mektup yazdı

Champion ise farklı partilerden 125 milletvekillerinin destek verdiği bir mektup hazırlayarak Filistin'in tanınması talebini hükümete iletti.

Mektupta, "İngiltere'nin Filistin'i tanıması Balfour Deklarasyonunu yazan ve geçmişte Filistin'i kontrol eden ülke olarak etkili olacaktır. 1980'den beri iki devletli çözümü destekliyoruz. Tanıma kararımız, bu duruşumuza uygun olacağı gibi geçmişte yönettiğimiz halka karşı tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmiş olur." değerlendirmesi yer aldı.

Parlamentonun üçüncü büyük partisi Liberal Demokratların lideri Ed Davey de X'ten yaptığı açıklamada, "İngiltere (Filistin'i tanıma) bu konuda lider olmalı, geride kalmamalı. Bağımsız bir Filistin devletini tanıyın ve iki devletli çözüm ile kalıcı barışı sağlamada liderlik rolünü üstlenin." ifadelerini paylaştı.

Macron'un Filistin'i tanıyacaklarını açıklamasının ardından İskoçya da İngiltere'den benzeri bir adımı atmasını istedi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, X'ten yaptığı paylaşımda, " Birleşik Krallık, Fransa örneğini takip etmeli ve Filistin'i tanımalı. Barış için gerekli olan budur. Ateşkes ve insani yardım hemen başlamalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, İngiltere, Politika, Filistin, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, Filistin'i Tanıma Baskısı Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Beşiktaş’ta ayrılık var Beşiktaş'ta ayrılık var
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi

12:01
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
16:36
Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı
16:27
İngiltere’de telefon şebekeleri çöktü Arama yapılamıyor
İngiltere'de telefon şebekeleri çöktü! Arama yapılamıyor
16:25
İspanya’da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi
16:12
20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında
20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında
16:10
Mehmet Yalçınkaya’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu
Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu
16:10
Vitor Pereira, Wolverhampton’a Galatasaray’ın gözdesi Arias’ı transfer etti
Vitor Pereira, Wolverhampton'a Galatasaray'ın gözdesi Arias'ı transfer etti
16:09
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
15:50
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
15:50
Türkiye alevlere teslim 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor
Türkiye alevlere teslim! 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 12:46:48. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere, Filistin'i Tanıma Baskısı Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.