İnsani Krizlere Duyarsız Kalınmamalı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkan Yardımcısı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Gazze dahil olmak üzere, hiçbir insani kriz karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

Dönmez, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (AGİT PA) Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen 32. Yıllık Oturumu'nda konuştu.

Bölgesel barış, istikrar ve parlamenter diplomasinin önemine işaret eden Dönmez, KEİPA bölgesi ve çevresinde devam eden ihtilaflar ve çözülmemiş anlaşmazlıkların, bölgenin potansiyelini sınırlandırdığını belirtti.

Dönmez, gerginliklerin hayati ticaret yollarını aksattığını, kritik altyapılara zarar verdiğini, yatırımları engellediğini ve ekonomik büyümeye ket vurduğunu dile getirdi.

Konuşmasında bölgedeki insani krizlere de değinen Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze de dahil olmak üzere, hiçbir insani kriz karşısında sessiz kalamayız. Geçtiğimiz on sekiz ay içerisinde on binlerce masum insan hayatını kaybetti ve başta kadınlar, çocuklar, yaşlılar olmak üzere çok daha fazla sayıda insan korkunç koşullar altında ciddi zorluklara katlanmaktadır. Altyapının tahrip olması, temel gıda ürünlerine, suya ve tıbbi bakıma erişimin kısıtlanması ve temel hizmetlerin aksaması, savunmasız kesimlerin çektiği acıları daha da derinleştirmektedir. İsrail'in İran'a saldırması ve buna İran'ın cevap vermesiyle, kırılgan olan barış ortamı, bölgenin giderek istikrarsızlaşmasına sebep olmaktadır."

Dönmez, bölgedeki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kalıcı barışın tesisi için diplomatik yolların sonuna kadar denenmesi gerektiğini kaydeden Dönmez, Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının, yalnızca savaştan doğrudan etkilenen ülkeler için değil, aynı zamanda tüm uluslararası güvenlik için de hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.