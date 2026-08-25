İnsansı Robot Oyunları Beijing'de Başladı
Beijing'de 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları, 16 ülkeden 2.056 robotun yarıştığı etkinlikte başlıyor.
BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları, insansı robotların kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.
Çarşamba gününe kadar sürecek oyunlarda 16 ülkeden 666 takım ve 2.056 robot, farklı branşlarda yeteneklerini sergiliyor.
Kaynak: Xinhua
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