İpek Yolu Kültür Rotası Tanıtıldı - Son Dakika
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İpek Yolu Kültür Rotası Tanıtıldı

İpek Yolu Kültür Rotası Tanıtıldı

Mansur Yavaş, İpek Yolu Kültür Rotası'nın tanıtım turuna Nallıhan, Göynük, Geyve ve Sapanca'yı gezerek başladı.

18.05.2025 00:24
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindekiler, "Ayaş- Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası"nın tanıtım programının ilk gününde Nallıhan, Göynük, Geyve ve Sapanca'yı gezdi.

İpek Yolu Turizm Koridoru'nda yer alan Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu, Göynük, Geyve ve Sapanca'nın canlandırılması amacıyla hayata geçirilen "Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası"nın tanıtım programı, ABB Başkanı Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ilçe belediye başkanları, basın mensupları ve davetlilerin katılımıyla büyükşehir belediyesi önünden kalkan otobüsle başladı.

Rotada ilk durak olan Nallıhan'a basın mensuplarının bulunduğu otobüsle giden Yavaş, Ankapark'a ilişkin yaptığı açıklamada, bazı firmalarla görüştüklerini belirterek, "Oyuncak alanlarında çalıştırabileceklerini çalıştıracaklar, çalıştıramadıklarını da rehabilite edecekler. Dışarıdan bir firma. Firmayı araştırıyoruz şu an. Aynı zamanda biz içerinin tamamını topladık. Rekreasyon olanı olarak da bu yaz orayı açıyoruz." bilgisini verdi.

Mansur Yavaş, hobi bahçelerine ilişkin "Ankara'nın tamamında 100 binin üzerinde hobi bahçesi var, buralarda su yok, hijyen sorunu var, atık sular yerin altına gidiyor, ileride içme suyuna karışacak. İmar yasasına aykırı şekilde parseli bölüp satıyorlar, kooperatif adı altında yapıyorlar. Köylüler şikayetçi, su köye yetmiyor." ifadesini kullandı.

Nallıhan'da Nallıhan Kuş Cenneti ve ilçe merkezindeki Kocahan gezildi.

İkinci durak olan Bolu'nun Göynük ilçesinde rota hakkında basın mensuplarına bilgi veren Yavaş, turistlerin rotada uzun yıllara dayanan tarihi gördüklerini dile getirerek, "Buranın yemek kültürü, adetleri, gelenekleri, yerleşim şekli, yaşam kültürü, tamamen 100-150 yıl önceki haliyle aynı muhafaza ediliyor, böyle bir zenginlik oldu. Bunu biz özellikle uzak doğudan gelen turistler başta olmak üzere yabancı turistlere, aynı zamanda da şu anda yerli turistlere bu zenginliği tanıtmak istiyoruz. Bu amaçla bu bölgedeki güzergahtaki belediye başkanlarımızla beraber el ele vererek bugün bir program düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanların yaşadıkları yerde para kazanmalarını sağlayacağız"

"Rotayı önce Türkiye'ye daha sonra da dünyaya tanıtıp atalardan miras kalan kültür zenginliğini gelecek yüzyıllara taşımak istediklerini" anlatan Yavaş, şöyle devam etti:

"Çünkü burada gördüğümüz yemeklerin, kültürlerin birçoğu yok olmak üzere. Ancak turist gelir bunları satın almaya başlarsa bunları koruyabiliyoruz. Dolayısıyla hem tarihimizi, kültürümüzü koruyoruz, gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bu bölgede hem istihdam hem de insanların yaşadıkları yerde para kazanmalarını sağlayacağız. Bu amaçla bütün belediye başkanları yan yana geldik. Yıllar önce başlamış olan bu projeyi devam ettirmek istiyoruz, başarılı olacağız diye düşünüyorum."

Göynük'te Yöresel El Sanatları Eğitim Merkezi, Deveyolu Sokak Debbağ Dede Türbesi, Akşemsettin Türbesi ve Süleyman Paşa Cami ziyaret edilmesinin ardından, sonraki rota olan Sakarya'nın Geyve ilçesinde ise Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, ilçe merkezi ve Elvanbey İmareti ile Tarihi Köprü ve Ali Fuat Cebesoy Kabri ziyaret edildi.

Rotada ilk günün son durağı olan Sapanca'da, Yavaş ve beraberindekiler Sapanca Gölü'nün etrafında gezip ardından teleferiğe bindi.

Kaynak: AA

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