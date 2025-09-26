Irak’tan Netanyahu’ya Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kürsüye elinde bir haritayla çıktı. Haritada İsrail'in "düşman" olarak nitelendirdiği ülkeler kırmızı renkle gösterildi. Bu ülkeler arasında İran, Suriye ve Yemen'in yanı sıra Irak'ın da yer alması dikkat çekti.

"Şİİ LİDERLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Netanyahu ayrıca, BM Genel Kurulu oturumunda katılımcıların protestosuyla karşılanan konuşmasında, İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde Irak'taki milislerin (Şii) liderlerini ortadan kaldıracaklarını ifade ederek, Tel Aviv'in bu milisleri caydırmayı başardığını söylemişti.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TEPKİ

Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Netanyahu'nun açıklamalarına işaret ederek, Bağdat'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan her türlü tehdidi reddettiklerini belirtti. Hüseyin, "Herhangi bir Iraklıya yönelik saldırı, tüm Irak'a yapılmış bir saldırı sayılır." dedi.