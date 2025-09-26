Irak’tan Netanyahu’ya Tepki - Son Dakika
Irak'tan Netanyahu'ya Tepki

Irak’tan Netanyahu’ya Tepki
26.09.2025 23:11
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Netanyahu'nun tehdidine karşı Bağdat'ın egemenliğini savundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kürsüye elinde bir haritayla çıktı. Haritada İsrail'in "düşman" olarak nitelendirdiği ülkeler kırmızı renkle gösterildi. Bu ülkeler arasında İran, Suriye ve Yemen'in yanı sıra Irak'ın da yer alması dikkat çekti.

"Şİİ LİDERLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Netanyahu ayrıca, BM Genel Kurulu oturumunda katılımcıların protestosuyla karşılanan konuşmasında, İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde Irak'taki milislerin (Şii) liderlerini ortadan kaldıracaklarını ifade ederek, Tel Aviv'in bu milisleri caydırmayı başardığını söylemişti.

'Düşman' ilan ettiği ülkeden Netanyahu'ya yanıt

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TEPKİ

Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Netanyahu'nun açıklamalarına işaret ederek, Bağdat'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan her türlü tehdidi reddettiklerini belirtti. Hüseyin, "Herhangi bir Iraklıya yönelik saldırı, tüm Irak'a yapılmış bir saldırı sayılır." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak’tan Netanyahu’ya Tepki - Son Dakika

SON DAKİKA: Irak’tan Netanyahu’ya Tepki - Son Dakika
