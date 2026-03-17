İran'da Saldırılarda 226 Kadın ve 204 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da Saldırılarda 226 Kadın ve 204 Çocuk Hayatını Kaybetti

İran\'da Saldırılarda 226 Kadın ve 204 Çocuk Hayatını Kaybetti
17.03.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırılarında 61.000'den fazla sivil tesis hasar gördü, gerilim artıyor.

TAHRAN, 17 Mart (Xinhua) -- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 226 kadın ve 204 çocuk hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in pazartesi günkü haberine göre, hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani saldırılarda 17 sağlık çalışanının yanı sıra 206 öğretmen ve öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Muhacerani, çatışmanın başlangıcından bu yana İran genelinde 61.000'den fazla sivil tesisin hasar gördüğünü, bunlar arasında başkent Tahran'da 18.000'den fazla konut ve ticari birimin bulunduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasıyla Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, İran ve müttefikleri de bölgedeki İsrail ve ABD hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Saldırılarda 226 Kadın ve 204 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 11:09:13. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'da Saldırılarda 226 Kadın ve 204 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.