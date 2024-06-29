İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar - Son Dakika
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İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar

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İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemedi. İlk turda oy oranı yüzde 42,5 olan reformist Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, 2. tura kaldı.

29.06.2024 11:10
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İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 5 Temmuz'da yapılacak seçimde kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, oy sayım işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Ülke genelinde 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldığını aktaran İslami, Pezeşkiyan'ın 10 milyon 415 bin 191 oy aldığını söyledi. Buna göre Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 42,5 oldu.

CELİLİ'NİN OY ORANI YÜZDE 38,6'DA KALDI

İslami, oyların 9 milyon 473 bin 298'ini alan Celili'nin ise seçimin ilk turunu ikinci sırada tamamladığını belirtti. Celili'nin oy oranı da yüzde 38,6'da kaldı. Diğer iki adaydan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 13,8 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi ise yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer aldı.

Seçime katılımın yüzde 40 civarında kaldığını aktaran İslami, geçersiz oyların sayısının da 1 milyon 56 bin 159 olduğunu belirtti.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar

2. TUR 5 TEMMUZ'DA

Reformist aday Pezeşkiyan'ın, muhafazakar tabanı 2 önemli güç dengesi olan Said Celili ve Kalibaf arasında bir seçim yapmaya zorlaması bekleniyordu. Muhafazakarlar seçimini Celili'den yana yaptı. Pezeşkiyan ve Celili, 5 Temmuz'da gerçekleşecek 2. turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
Mesut Pezeşkiyan

PEZEŞKİYAN SEÇİLİRSE İRAN'DA BİR İLKE İMZA ATACAK

70 yaşındaki Mesut Pezeşkiyan, Türk kökenli bir kalp cerrahisi uzmanı. Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan, reformist lider Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan ve söylemleri ile ülkenin farklı kesimlerinden oy alma potansiyeline sahip bir isim.

Seçimin tek reformist adayı olan Pezeşkiyan, İran ekonomisini iyileştirmenin bir yolu olarak dış dünyaya daha fazla açılma çağrısında bulunuyor. "Ben Türküm. Annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum. Evde çocuklarımla Farsça değil, Türkçe konuşuyorum" diyen Pezeşkiyan 2. turda ipi göğüslerse İran'ın ilk Türk cumhurbaşkanı olacak.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
Said Celili

KATI MUHAFAZAKÂR CELİLİ

58 yaşındaki Said Celili ise katı bir muhafazakâr ve Batı ile ilgili ciddi karşıt düşüncelere sahip eski bir nükleer müzakereci. Celili, halihazırda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi ve Meclis ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin üyesi olarak görev yapıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde 2007-2013 yıllarında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Celili, aynı dönemde İran'ın nükleer görüşmelerinde Başmüzakereci görevini yürütmüştü. Muhafazakar çizgisiyle tanınan Celili, 2021'deki seçimlerde aday olmuş daha sonra İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekilmişti.


İran\'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50\'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Said Celili, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: iranlı açılmak sacilmak istiyor dertleri daha çok günaha girip ateslerde yanmak işte ŞERİATIN önemi burda bir kez daha ne kadar değerli olduğunu kanıtlıyor 12 50 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: İnsanlar hesabı Allah'a verecek. Devletin insanlara karışması zulüm değil midir 27 5
  • Tahsin Mehdevi: Hadi hayırlısı bakalım, inşallah direniş eksenine daha da katkı sağlayacak bir cumhurbaşkanı ve yönetimi göreve gelecektir. Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen direnişinin merkezi ve en büyük destekçisi İran İslam Cumhuriyetidir. 6 18 Yanıtla
    Selami Karagülle: İsrail’in bölgedeki en büyük müttefiki İrandır İran gerçek manada İslam cumhuriyeti olmuş olsa orada İsrail diye bir devlet olmaz İran hiçbir zaman tarihinde kafirlerle savaşmamıştır nerede bir Sünni Müslüman var onları katletmiştir 25 3 Ahmed Mehmed: Gördük İran'ı, yalandan iki füze. Devamı yok 13 2
  • sedat celik: İnş iyi dürüst biri kazanır oradaki halkla rahat etsin 19 0 Yanıtla
  • Ebuturap: israil in istediği olacak istemedigi olmayacak şimdilik düzenleri yürüyor Allah c.c. dur deyince kadar 1 7 Yanıtla
  • Hakan Sahin: iran halkı uyumaya devam ediyor katılım çok az . 2 2 Yanıtla
  • Kemsl: Al birini vur... 0 3 Yanıtla
  • utku ergün: Hadi bakalım inşallah, 1 1 Yanıtla
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