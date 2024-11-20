İran'dan AB ve İngiltere'ye Çifte Standart Tepkisi

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TAHRAN, 20 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Rusya'ya askeri yardımda bulunduğu iddiasıyla İran'a yaptırım uygulayan Avrupa Birliği ve İngiltere'nin silah ihracatı ve insan hakları konusundaki "çifte standartlı yaklaşımını" kınadı.

Erakçi, AB ve İngiltere'nin İran'ı Rusya'ya balistik füze satmakla suçladığını ve iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmaksızın İran'ın havayolu şirketlerine ve gemicilik sektörüne yaptırımlar uyguladıklarını söyledi.

Söz konusu açıklamayı salı günü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında yapan Erakçi, İngiliz basınında yer alan, İngiliz hükümetinin İsrail'e yönelik ihracat ruhsatlarını tam olarak askıya almadığı ve F-35 savaş uçağı bileşenleri ve diğer parçaları bu ülkeye satmaya devam ettiği şeklindeki haberlere de atıfta bulundu.

Erakçi, İngiltere'nin bu silahları "uluslararası insani hukuka yönelik ciddi ihlallerde" kullandığını bildiği halde İsrail'e ihraç etmeye devam ettiğini belirtti.

İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatına "ABD ve NATO'yla ilişkilerini sürdürme" gerekçesiyle devam ettiğini kaydeden Erakçi, Londra'nın "çelişkili davranışlarının çifte standartlarını gösterdiğini ve insan haklarına yönelik sorumluluklarından kaçındığını ortaya koyduğunu" ifade etti.

AB ve İngiltere, Tahran'ın Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füze naklettiği suçlamasıyla pazartesi günü aralarında İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi ve şirketin direktörü Muhammed-Rıza Muderres Hiyabani'nin yanı sıra ülkenin ulusal havayolu şirketi İran Havayolları'nın da bulunduğu İranlı kişi ve kuruluşlara karşı yaptırımlar açıklamıştı.