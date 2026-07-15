İran'dan ABD'ye Uyarı: Hürmüz Boğazı Kapalı Kalacak

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koymasının ardından Tahran'dan uyarı geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını yineleyerek, ABD ve müttefiklerine fayda sağlayan diğer enerji ve ihracat koridorlarının da kapatılabileceğini açıkladı. ABD basınında ise İran'ın bu açıklamasıyla, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı'nı işaret ettiği ileri sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye sokmasının ardından, Hürmüz Boğazı'nın ardından bölgedeki diğer kritik deniz geçişlerinin de kapatılabileceği uyarısında bulundu. İran resmi haber ajansının aktardığı İran Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasında, "Bölgesel enerji ihracatı ya herkes tarafından paylaşılır ya da hiç kimseye izin verilmez" ifadelerine yer verildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Tahran'ın açıklamalarının, "Yemen'deki Husiler aracılığıyla Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'nın hedef alınabileceği mesajını içerdiği" kaydedildi. Küresel deniz ticaretinin ve Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının önemli bölümünün geçtiği Babülmendep Boğazı, dünya enerji arzı açısından kritik geçiş noktalarından biri olarak görülüyor.

Yemen merkezli Husilerin üst düzey isimleri Muhammed el-Farah de İran'ın devlet kanalı Press TV'ye yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik operasyonlarını sürdürmesi halinde Babülmendep Boğazı'nı kapatmaya hazır olduklarını belirtti. El-Farah, böyle bir senaryoda petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceğini öne sürdü.

"ABD'NİN KÖTÜLÜĞÜ SONA ERENE KADAR"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın "ABD'nin kötülüğü sona erene kadar kapalı kalacağını" açıkladı. Açıklamada ayrıca, ABD'nin son saldırılarına karşılık Bahreyn'deki ABD 5'inci Filosu'na ait olduğu öne sürülen komuta-kontrol, lojistik, yakıt ve askeri teçhizat tesislerinin hedef alındığı iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, Kuveyt'teki Mina Abdullah Limanı'nda ABD'ye ait olduğunu öne sürdüğü bir lojistik tesisinin ateşe verilerek imha edildiğini, Ürdün'deki Azrak Üssü'nde bulunan uçak hangarlarının da hava saldırısıyla vurulduğunu ileri sürdü.

Kuveyt resmi haber ajansı ise İran saldırılarının ardından hedef alınan bir bölgede çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak yangının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun sözünü ettiği tesisle bağlantısı doğrulanmadı.

Ürdün Ordusu da İran'dan ülke hava sahasına giren üç balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

CENTCOM: İRAN'IN ONLARCA ASKERİ HEDEFİ VURULDU

İran tarafından yapılan açıklamalar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Hürmüz Boğazı çevresinde İran'ın ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini hedef alan yeni operasyonlar düzenlediğini açıklamasından bir gün sonra geldi.

CENTCOM, Hürmüz Boğazı çevresi ile İran'ın kıyı bölgelerindeki onlarca askeri hedefin yaklaşık yedi saat süren operasyonla vurulduğunu bildirdi.

ABD yönetimi ayrıca İran'ın son bir hafta içinde yedi ticari gemiye saldırdığını, bu saldırılarda mürettebattan en az 12 kişinin öldüğünü, yaralandığını veya kaybolduğunu ileri sürdü.

TRUMP'TAN YENİ UYARILAR

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın müzakere masasına dönmemesi halinde gelecek hafta ülkenin elektrik santralleri ve köprülerinin hedef alınabileceğini söyledi.

ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e konuşan Trump, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız" ifadelerini kullandı. Trump, ABD'li müzakerecilerin İranlı yetkililere yeniden anlaşma çağrısı yaptığını belirtti.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden yüzde 20 ücret alınması yönündeki önerisini geri çektiğini açıklayarak, bunun yerine Körfez ülkeleriyle yatırım anlaşmalarına odaklanacaklarını ifade etti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle küresel enerji piyasalarında da yükseliş devam etti. Brent petrol, salı gününü yaklaşık yüzde 2 yükselişle son bir ayın en yüksek seviyesinde tamamlarken, ABD ham petrolü (WTI) de 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Her iki gösterge de bugün işlemlerinde yükselişini sürdürdü.