İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katar Emiri ile görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan ile Şeyh Temim görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son durum ele alındı.

Şeyh Temim, İran ve Katar arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman bu kadar yakın olmadığını belirterek, iki ülke ilişkilerinin derinliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İran'ın Filistin'e destek ve Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi için siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalarını takdir eden Şeyh Temim, Katar'ın konuyla ilgili diplomatik çalışmalarını anlattı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da ülkesinin Gazze'ye saldırıların durdurulması ve Filistinlilere yönelik soykırımı sona erdirme yönündeki diplomatik çabalarına ilişkin Katar Emiri'ne bilgi verdi.

Katar'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür eden Abdullahiyan, Filistinlilere karşı soykırımın sona erdirilmesi, Gazze kuşatmasının kaldırılması, acil insani yardım ulaştırılması ve Filistinlilerin yerinden edilmesinin önlenmesi için Tahran ve Doha'nın ortak çabalarının önemini vurguladı.

Abdullahiyan, ABD'nin, Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 28 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail'e destek vermesinin yanında Yemen, Suriye ve Irak topraklarında saldırılar düzenlediğine dikkati çekerek, bu eylemlerin Washington'un saldırıların genişlemesini istemediğine dair açıklamalarıyla çeliştiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, bölgesel turu kapsamında Katar'a gelmeden önce Lübnan ve Suriye'yi ziyaret etmişti.