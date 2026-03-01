İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 8 İsrailli öldü.
İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 8 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İran Füze Saldırısında 8 İsrailli Öldü - Son Dakika
