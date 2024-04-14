İran\'ın İsrail\'e düzenlediği hava saldırısı uluslararası basında geniş yer buldu

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İran'ın 300'den fazla insansız hava aracıyla İsrail'e düzenlediği hava saldırısına uluslararası basında geniş yer verildi.

İran, dün gece 300'den fazla insansız hava aracıyla İsrail'e hava saldırısı düzenledi. "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in 1 Nisan 2024 tarihinde Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya misilleme olarak yapıldığı açıklandı. Saldırı uluslararası basında geniş yer buldu.

Merkezi ABD'de bulunan uluslararası haber ajansı AP'nin "İsrail, İran'ın benzeri görülmemiş saldırısını engellemedeki 'başarısını' selamlıyor. Biden şimdi diplomatik yanıt arıyor" başlıklı haberinde, "İsrail pazar günü, İran'ın benzeri görülmemiş saldırısı karşısında başarılı hava savunmasını övdü ve müttefikleriyle birlikte topraklarına doğru fırlatılan 300'den fazla insansız hava aracı ve füzenin yüzde 99'unu engellediklerini söyledi. Ancak İsrail'in olası bir karşı saldırısı durumunda gerilimin daha da tırmanacağı korkusuyla bölgesel tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor" denildi.

İspanya'da yayınlanan El Pais gazetesinin "İsrail, müttefikleriyle birlikte İran'ın fırlattığı 300'den fazla insansız hava aracı ve füzenin yüzde 99'unu engellediğini iddia ediyor" başlıklı haberinde, "Ülke, eşi benzeri görülmemiş saldırının ardından şafak vakti hava sahasını yeniden açtı. Şimdi tüm gözler Netanyahu'nun öngörülebilir misillemesine ve ABD'nin rolüne çevrilmiş durumda" ifadelerine yer verildi.

İsrail'de yayınlanan Hareetz gazetesinin web sitesinde yayınlanan analizde, "Biden Netanyahu'ya İran'a yönelik bir misilleme hava saldırısından kaçınması için baskı yapıyor ve bunun yerine insansız hava araçları ve roketlerin başarılı bir şekilde durdurulmasına odaklanmasını istiyor" denildi.

Fransız gazetesi Le Monde'un "İsrail ordusuna göre Fransa, İsrail devletinin savunmasına katıldı" başlıklı haberinde, "İsrail ordusu, Tahran'ın gece boyunca yaptığı benzeri görülmemiş hava saldırısını 'engellediğini', 'atışların yüzde 99'unun' önlendiğini ve 'stratejik müttefikleriyle', özellikle de saldırıya katıldıklarını teyit eden ABD ile iş birliği içinde olduğunu iddia ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın haberinde, "İsrail, İran, Irak ve Yemen'den kendisine 300'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlatıldığını ve bunların büyük çoğunluğunun önlendiğini açıkladı. İran, saldırıyı İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlediği baskına yanıt olarak gerçekleştirdiğini ve konunun artık 'sonuçlanmış sayılabileceğini' söylüyor" denildi.

Almanya'da yayınlanan Die Welt gazetesinin internet sitesindeki haberde, "İran, ABD hükümetinin Tahran'a karşı olası bir askeri saldırıda İsrail'i desteklemesi durumunda ABD'yi Amerikan üslerini hedef almakla tehdit etti. Bu haber İran devlet televizyonu tarafından duyuruldu. Mesaj Washington'daki hükümete İsviçre üzerinden gönderildi" değerlendirmesine yer verildi.

ABD merkezli The New York Times gazetesinin haberinde ise "İran ve müttefiklerinin gece boyunca İsrail'e fırlattığı füze ve insansız hava araçlarının neredeyse tamamı önlendi. İsrail nasıl karşılık vereceğini henüz netleştirmedi" ifadeleri kullanıldı.