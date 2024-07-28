İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mazbatasını aldı - Son Dakika
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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mazbatasını aldı

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İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 53.7'sini alarak cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan mazbatasını aldı. Pezeşkiyan, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, ülke yönetiminde birlik ve beraberlikle hareket edeceklerini vurguladı. İran Dini Lideri Ali Hamaney ise yeni cumhurbaşkanına destek sözü verdi.

28.07.2024 14:30
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- İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mazbatasını aldı

TAHRAN - İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 53.7'sini alarak cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan mazbatasını aldı.

İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan, bugün mazbatasını aldı. Başkent Tahran'da İmam Hüseyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen törene İran Dini Lideri Ali Hamaney başta olmak üzere 8'inci cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından cumhurbaşkanı vekili olarak görev yapan Muhammed Muhbir, Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve seçimlerde Pezeşkiyan'ın rakibi olan Said Celili'nin yanı sıra çok sayıda üst düzey siyasi ve askeri yetkili katıldı. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi tarafından 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin raporu sunulmasıyla başlayan törende Pezeşkiyan'a mazbatası Hamaney tarafından verildi.

"Böylesi hassas bir dönemden geçerken sandıklara giderek bana oy verenlere teşekkür ediyorum"

Pezeşkiyan mazbata töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran milletine teşekkür ederek, "Böylesi hassas bir dönemden geçerken sandıklara giderek bana oy verenlere teşekkür ediyorum. Seçimlere katılarak herhangi bir adaya oy verenler ya da sandığa gitmeyenler ülkede değişim ve gelişim için bize sorumluluk yüklediler. An itibariyle rehber (Hamaney) Cumhurbaşkanlığı mazbatasını bana vererek İran milleti karşısında bu sorumluluğu resmi hale getirmiş oldu" dedi.

"Birlikte hareket etmeliyiz"

Ülke yönetiminde farklı siyasi gruplar arasında ihtilaf ve sorunları çözerek "vahdet" bilinciyle hareket edeceklerini kaydeden Pezeşkiyan, "Anayasaya bağlı güçlü bir hükümet ve devlet, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları çözmeyi sağlayacaktır. Hukuk çerçevesinde birliktelik ruhuyla hareket eden bir topluluk kalkınmanın ve gelişimin önünü de açacaktır. Hükümetimizin kalkınma hedeflerine ulaşması dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in belirlediği vizyon ve mevcut hükümet programı ile mümkün olabilir. Bu doğrultuda ülke içerisinde farklı gruplar arasındaki siyasi sorunları ve ihtilafları sonlandırmalı ve ülkeyi kalkındırma vizyonu ile birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"İran'ın hak ettiği konuma gelmesi vahdet ve birliktelik ile mümkündür"

Pezeşkiyan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Halkın ve dini liderimizin önünde adalet ve insaf ile hükmedeceğime, tüm varlığım ile halka hizmet edeceğime ve bu yolda şehit olanlar yolunu devam ettireceğime söz veriyorum. İran'ın hak ettiği konuma gelmesi ve kalkınması ancak ülke içerisinde vahdet ve birliktelik ile mümkündür. Hükümet olarak İran'ı görmek istediğimiz konum, sağlıktan sosyal adalete, teknolojiden kültüre ve askeri caydırıcılığından bölgesel varlığına kadar hak ettiği yerde olmasıdır. İran bilimde, teknolojide ve ekonomide bölgenin birinci devleti olmalıdır"

"Seçim döneminde gördüğümüz kutuplaşma devam etmemeli"

Törende konuşan dini lider Hamaney ise, 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülke için önemli bir sınav olduğunu ve ülkenin bu sınavda başarılı olduğunu belirterek "Ülke yönetiminde yasama, yürütme ve yargı ortak hareket etmeli ve öncelikler unutulmamalı. Bu öncelik içerisinde ekonomi ilk sırada yer alıyor. Ülke içerisinde seçim döneminde gördüğümüz kutuplaşma devam etmemeli" dedi.

Hamaney, "İran milleti kendisine yakışır bir şekilde yeni Cumhurbaşkanını seçti. Kendisinin buradaki konuşması da son derece anlamlı, derin ve İslami ilkelere uygundu. Allah'ın yardımı onunla ile olsun ve bizlerde elimizden geldiği kadar ülke yönetiminde ona destek olacağız" dedi. Yeni kurulacak hükümet için bazı tavsiyeler veren Hamaney, hükümetin farklı görüşlere ve eleştirilere açık olması gerektiğini söyleyerek, ülke yönetiminde "cihat" anlayışı ile hareket edilerek liyakat, fedakarlık ve çok çalışmaya önem verilmesini, yasama, yürütme ve yargı arasında tam uyum sağlanmasını ve yönetimde ülke içerisindeki potansiyellere odaklanılması gerektiğini belirtti.

"Önceden planlanmış, etkili ve güçlü bir ekonomik programa ihtiyacımız var"

Hamaney, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Hükümet önceliklerin neler olduğu konusuna dikkat etmeli. Kültürel konulara önem verdiğim herkes tarafından biliniyor ancak ekonomi ilk sırada yer alan önceliğimiz. Kültürel ve toplumsal konular çok önemli olmakla birlikte, bugünün öncelikli konusu ekonomi ve buna bağlı sorunlardır. Önceden planlanmış, etkili ve güçlü bir ekonomik programa ihtiyacımız var. Bir önceki hükümet bu konuda iyi başlangıçlar yaptı, bunun devam ettirilmesi ve üzerine yeni projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor"

Pezaşkiyan, Salı günü yemin edecek

Pezeşkiyan, 30 Temmuz Salı günü Meclis'te yemin edecek. Ardından 2 hafta içerisinde Pezeşkiyan'ın kabinesini oluşturarak meclise güven oyu alması için sunması bekleniyor.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan 14'üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

Kaynak: İHA

Ali Hamaney, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mazbatasını aldı - Son Dakika

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