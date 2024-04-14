İran Devlet Haber Ajansı IRNA, savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'e balistik füze saldırısı başlatıldığını ve tamamlandığını duyurdu. İran'ın BM Daimi Temsilciliği yetkilisi, saldırının sonuçlandığını ve İsrail'in yeni bir hamle yapması durumunda karşılığının daha ağır olacağını belirtti.
İran Devlet Haber Ajansı IRNA, Lübnan Hizbbulahı tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail üslerinin tamamına onlarca Katyuşa füzesi fırlatıldığını, savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde de İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını ve tamamlandığını açıkladı.
Ayrıca Ürdün Devlet Sözcüsü, ülkede olağanüstü hal durumunu yalanlayarak, herşeyin normal seyirde devam ettiğini ve sadece tedbir amaçlı hava sahasının kapatıldığını belirtti.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN İRAN'IN SALDIRISINA KINAMA
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İran'ın başlattığı saldırılara ilişkin, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" dedi.
İSRAİL SAVAŞ KABİNESİNİ TOPLADI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın başlattığı hava saldırısının ardından başkent Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde savaş kabinesini topladı.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani de ABD'nin olası müdahalesine ilişkin "Bu Tahran ve Tel Aviv arasındaki bir çatışma, Amerika uzak durmalı. İsrail rejimi bir hata daha yaparsa İran'ın tepkisi çok daha sert olur" açıklamasında bulundu. Temsilcilik'ten yapılan açıklamada ayrıca, "(İran'ın İsrail'e saldırısı) Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" denildi.
Son Dakika › Güncel › İran, İsrail'e balistik füze saldırısı başlattı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?