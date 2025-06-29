İran, İsrail\'e Yanıt Veriyor

TAHRAN, 29 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana İran'ın nükleer ve askeri tesisleri de dahil olmak üzere farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda üst düzey komutan, nükleer bilim insanı ve sivil hayatını kaybetti, İran ise İsrail'e çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşılık verdi.

Çatışmalar sırasında yaşamını yitiren komutanlar ve nükleer bilimciler için cumartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da devlet töreni düzenlendi.