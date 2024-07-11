İran, NATO'nun Ukrayna savaşındaki askeri destek iddialarını reddetti

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, NATO sonuç bildirgesinde yer alan, ülkesinin Ukrayna savaşında Rusya'ya doğrudan askeri destek verdiğine dair ifadelere tepki gösterdi.

Kenani'nin konuya ilişkin açıklaması, Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinde yayımlandı.

Kenani, "İran, Washington'daki NATO zirvesi sonuç bildirisinde yer alan, İran'ın Ukrayna savaşında Rusya'ya askeri yardım sağladığı yönündeki iddiaları tamamen asılsız ve siyasi amaçlı olarak reddediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da yaşananların NATO'nun Amerika merkezli provokatif politikalarının bir sonucu olduğunu savunan Kenani, İran'ın Ukrayna savaşında Rusya'ya İnsansız Hava Araçları verdiği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için SİHA gönderdiği iddiaları

Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül 2022'de İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Kiev yönetimi, Rusya'nın 17 Ekim 2022'de başkent Kiev'e SiHA'larla düzenlediği saldırının İran tarafından Rusya'ya verilen Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş ve İran ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel de 18 Ekim 2022'deki basın toplantısında, İran silahlarının Ukrayna'da askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlara sahip olduklarını ve Washington'un faillere karşı yaptırım uygulayabileceğini söylemişti.