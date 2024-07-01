İran, Saddam Hüseyin'in kimyasal saldırısının kurbanlarını anıyor - Son Dakika
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İran, Saddam Hüseyin'in kimyasal saldırısının kurbanlarını anıyor

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 37 yıl önce İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentine gerçekleştirdiği kimyasal saldırısının kurbanlarını anmak için İran'da tören düzenlendi. İran ile Irak'ın 1980-1988 yılları arasındaki savaş sırasında gerçekleşen saldırının mağdurları, siyasi ve askeri yetkililerin katıldığı bir törenle anıldı. Törende konuşan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, kimyasal silahların Batılı ülkelerin İran halkına karşı işlediği utanç verici bir suç olduğunu belirtti. Ayrıca, Bakıri, benzer bir durumun bugün Gazze'de yaşandığını ve uluslararası toplumun bu zulme sessiz kaldığını ifade etti.

01.07.2024 14:37
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Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin rejiminin 37 yıl önce İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentine gerçekleştirdiği kimyasal saldırısının kurbanlarını anmak için İran'da tören düzenlendi.

İran ile Irak'ın 1980-1988 yılları arasındaki 8 yıllık savaşı sırasında, 28 Haziran 1987'de Irak'ın devrik lideri Saddam tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırının kurbanları Tahran'daki Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde düzenlenen törenle anıldı.

Anma programında İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra kimyasal saldırının mağdurları hazır bulundu.

Programa Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'ın da aralarında olduğu Tahran'daki yabancı Büyükelçiler ve diplomatlar da katıldı.

Törende Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile kimyasal silah mağdurları ve gaziler birer konuşma yaptı.

Programdan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakıri, savaş döneminde bazı ABD ve bazı Avrupalı ülkelerin Saddam yönetimine kimyasal silah sağladığını ifade ederek, "Kimyasal silahlar konusu, Batılı ülkelerin İran halkına karşı kara ve utanç verici sayfalarından biridir." dedi.

Şu anda da aynı durumun Filistinlilere karşı Gazze'de yaşatıldığı ve İsrail'in Batılı ülkelerin desteğiyle soykırım suçları işlediğini belirten Bakıri, "40 yıl önce olduğu gibi bugün de Batılı ülkeler bu kez Gazze'de insanlığa karşı suçların ve soykırımın ana failleri konumundadır." diye konuştu.

Bakıri, "Serdeşt bir Gazze'ydi ve Gazze de bugün bir Serdeşt'tir. Bu nedenle bağımsız hükümetler ve uluslar, dünyayı barışa, huzura, güvenlik ve istikrara yöneltebilmek için ABD'nin tek taraflı eylemlerine karşı durmalıdır." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine konuşan kimyasal silah saldırısının mağdurlarından Şebnem Şeyhi, saldırının gerçekleştiği dönemde 6 yaşında olduğunu anlattı.

Şu anda 43 yaşında olduğunu ve halen kimyasal silahın izlerini taşıdığını belirten Şeyhi, "Bu izler nedeniyle hiçbir zaman normal bir hayat yaşayamadım." dedi.

Kendi yaşadıklarının benzerinin bugün Gazze'de yaşandığını ve dünyanın insanlık suçu sayılan bu saldırıları durdurmadığını söyleyen Şeyhi, "Uluslararası toplum Gazze'deki bu zulüm ve soykırıma karşı nasıl olur da sessiz kalabilir? şeklinde konuştu.

Şeyhi, "Bir an önce bu soykırım ve çocuk katliamının sona erdirilmesi için ciddi adımlar atılmasını ve dünyanın hiçbir yerinde sivillere karşı savaşların, bombardımanların olmamasını umuyorum." dedi.

İran ile Irak arasında 1980-1988 yılları arasında 8 yıl süren savaş sırasında Saddam rejimi güçleri, 28 Haziran 1987'de İran'ın kuzeybatısında Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentine kimyasal silah saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda 119 kişi hayatını kaybetmiş, bazıları kalıcı olarak sakat kalan 8 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Saddam Hüseyin'in kimyasal saldırısının kurbanlarını anıyor - Son Dakika

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