İran, Ürdün'deki ABD hava üssüne füze saldırısı düzenledi; 18 füze imha edildi - Son Dakika
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İran, Ürdün'deki ABD hava üssüne füze saldırısı düzenledi; 18 füze imha edildi

İran, Ürdün\'deki ABD hava üssüne füze saldırısı düzenledi; 18 füze imha edildi
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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki Ezrak Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu. Ürdün ordusu, hava savunma sistemlerinin 20 balistik füzeyi imha ettiğini, kalan 2 füzenin ise yerleşim dışı alanlara düştüğünü ve can kaybı olmadığını açıkladı.

TAHRAN, 9 Eylül (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak hava kuvvetlerinin Ürdün'deki Ezrak Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu.

Ordu çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ezrak Hava Üssü'nde ABD'ye ait F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, onarım, hazırlık ve konuşlandırılması için kullanılan bir hangar ile ABD savaş uçaklarının kullandığı bir sığınağa düzenlenen saldırıda "düşmanın ağır hasar aldığını" belirtti.

Öte yandan Ürdün ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'a ait 20 balistik füzeden 18'ini imha ettiğini bildirdi.

Açıklamada, 2 füzenin ise yerleşim bulunmayan alanlara düştüğü ve herhangi bir can kaybına yol açmadığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, 9 Eylül, Güncel, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Ürdün'deki ABD hava üssüne füze saldırısı düzenledi; 18 füze imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, Ürdün'deki ABD hava üssüne füze saldırısı düzenledi; 18 füze imha edildi - Son Dakika
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