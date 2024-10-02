İran ve İsrail Arasındaki Füze Krizi Tırmanıyor - Son Dakika
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İran ve İsrail Arasındaki Füze Krizi Tırmanıyor

İran ve İsrail Arasındaki Füze Krizi Tırmanıyor

İran, füzeli saldırılarının devam edeceğini belirtirken, İsrail misilleme tehdidinde bulunuyor.

02.10.2024 11:59
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(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, İran'ın füze saldırılarının "İsrail rejimi daha fazla misillemeye davet etmeye karar vermediği sürece sona ereceğini" söyledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari ise "İran'ın saldırısının sonuçları olacağı" belirterek, İsrail'in yüksek alarm durumunda olduğunu vurguladı.

IDF sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e yönelik "ciddi" olarak nitelendirdiği füze saldırılarıyla ilgili bir İsrail televizyon kanalında  açıklamalarda bulundu. Hagari, saldırının "sonuçları olacağına" belirterek, İsrail'in yüksek alarm durumunda kaldığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de İran'ın saldırılarının "İsrail rejimi daha fazla misillemeye davet etmeye karar vermediği sürece sona ereceğini" söyledi. Araghchi, sosyal medyadan "İsrail'i destekleyenlerin artık onların çılgınlıklarına bulaşmak yerine Tel Aviv'deki savaş çığırtkanlarını dizginleme sorumluluğu daha yüksek" paylaşımında bulundu.

İran Devrim Muhafızları'na göre, füzelerin yüzde 90'ı başarıyla vuruldu. İsrail ise füzelerin çoğunun kendi hava savunması tarafından durdurulduğunu bildirdi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in füzelerin İsrail'e fırlatılması emrini verdiğini ve Tahran'ın "her türlü misillemeye tamamen hazır olduğunu söylediği" ileri sürüldü.

ABD ve İngiltere, çok sayıda İran füzesini düşürdüklerini söyledi

ABD savunma yetkilileri, Doğu Akdeniz'deki ABD destroyerlerinin İran tarafından fırlatılan çok sayıda füzeyi düşürdüğünü açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiliz Kuvvetlerinin " Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasını önleme girişimlerinde üzerlerine düşeni yaptığını" belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştüğünü ve ona İran'dan gelen saldırının "çirkin bir saldırı eylemi" olduğunu söylediğini ifade etti. Austin, "Bakan Gallant ve ben, İran'ın fırlattığı 200'e yakın balistik füzeye karşı İsrail'in koordineli savunmasını karşılıklı olarak takdir ettiğimizi ifade ettik ve yakın temasta kalma kararlılığımızı dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Macron: "İsrail, Lübnan'daki askeri operasyonlarını mümkün olan en kısa sürede sonlandırmalı"

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınarken, Fransa'nın "İran tehdidine karşı Orta Doğu'daki askeri kaynaklarını" seferber ettiğini bildirdi. Macron, ayrıca İsrail'e Lübnan'daki askeri operasyonlarını "mümkün olan en kısa sürede" sonlandırması çağrısında bulundu.

Lübnan'daki birçok havayolu şirketinin uçuşları askıya alındı

Öte yandan, Lübnan'daki birçok havayolu şirketi bölgeye uçuşları askıya aldı veya etkilenen hava sahasını kullanmaktan kaçındı. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamie, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Lübnan hava sahasının dün iki saat süreyle hava trafiğine kapatılacağını söyledi. İran'ın dün İsrail'e 200 adet balistik füze fırlatmasının ardından İsrail'in komşuları hava sahalarını kapattı.

Dünyadaki tüm uçuşları izleme hizmeti sağlayan FlightRadar24 şirketinin bir sözcüsü, uçuşların "mümkün olan her yere" yönlendirildiğini, bölgesel trafiğin anlık görüntüsünün, uçuşların kuzeye ve güneye doğru geniş yaylar halinde yayıldığını ve birçoğunun Kahire ve İstanbul'da birleştiğini gösterdiğini bildirdi. FlightRadar24 verileri, "Emirates, British Airways, Lufthansa ve Qatar Airways" gibi şirketler tarafından işletilen ve Dubai, Doha ve Abu Dabi gibi Orta Doğu'nun büyük merkezlerine giden yaklaşık 80 uçuşun Kahire ve Avrupa şehirleri gibi yerlere yönlendirildiğini gösterdi.

İsrail'in Filistin'e saldırıları devam ediyor

Filistin medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in Hamas'a karşı askeri operasyonunu sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta 40 sivilin öldürüldüğü bildirdi. Sağlık ekipleri, İsrail ordusunun Han Yunus'un güneydoğu bölgelerine düzenlediği kara harekatı ve hava saldırılarının ardından çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 40 kişinin cesedine ulaştı.

Husiler'den İsrail'e ve destekçilerine "tehdit" mesajı

Yemen'de ise Husiler, yaptıkları açıklamada İsrail'e yönelik operasyonlarını genişletmekten çekinmeyeceklerini bildirdi. Husiler, aynı zamanda, ABD ve İngiltere'nin denizcilik çıkarlarını İsrail'e "sürekli" destekleri nedeniyle tehdit etti. Husiler, İsrail'de bir askeri karakolu roket ateşiyle hedef aldıklarını iddia etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İran ve İsrail Arasındaki Füze Krizi Tırmanıyor - Son Dakika

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