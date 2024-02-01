İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze\'deki Durumu ve İkili İlişkileri Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Gazze'deki son durum başta olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Mısırlı mevkidaşı Şukri telefonda görüştü.

Açıklamada, Abdullahiyan ile Şukri'nin, Gazze'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

İkili, iki ülke cumhurbaşkanlarının Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki buluşması ile telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere ikili ilişkilerdeki son gelişmelere dikkat çekerek görüşmelerin gelecekte de devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Abdullahiyan, Ortadoğu'da bölgesel gerilimin arttığına değinerek bölge dışı bazı güçlerin gerilim yaratan yaklaşımlarından duyulan endişeyi dile getirdi.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına ve bölgedeki gerginlik ihtimaline değinen Abdullahiyan, ülkesinin savaşı genişletme peşinde olmadığını, krizin çözümünde savaşı bir yol olarak görmediklerini aktardı.

Abdullahiyan, bütün ülkelerin, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, Gazze ve Batı Şeria'daki krizin çözülmesi için siyasi bir yola odaklanması gerektiğini ifade etti.

Mısır hükümetinin Gazze halkına insani yardım gönderme çabaları için teşekkür eden Abdullahiyan, ülkesinin, Kahire yönetimi ve Birleşmiş Milletler'in yardım ve koordinasyonuyla Filistin halkının ihtiyaç duyduğu temel malzemeleri göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Abdullahiyan ile Şukri, istikrar ve barışı korumak için bölge ülkelerinin ortak çabalarının önemli olduğunu dile getirerek Gazze'ye karşı savaşın durdurulmasını bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının anahtarı olarak değerlendirdi.

İki bakan ayrıca, Kızıldeniz'deki son gelişmeleri ele aldı.