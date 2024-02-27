İran ve Mısır, Tahran-Kahire ilişkilerini normalleştirme konusunda mutabakata vardı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile Tahran- Kahire ilişkilerinin normalleştirilmesi için gerekli adımların atılması konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu'na katılan Abdullahiyan, oturum aralarında Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile bir araya geldi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren Abdullahiyan, "Mısırlı mevkidaşım ile İran'ın Gazze'ye yardımının ulaştırılması, Gazze'deki insani konulara özel önem verilmesi ve Filistin'deki mevcut savaş ve soykırımın siyasi çözümü konusunda önemli görüşmelerde bulunduk." dedi.
Şükri ile Tahran-Kahire ilişkilerinin normalleştirilmesi için gerekli adımların atılması konusunda da mutabakata vardıklarını belirten Abdullahiyan, "İşler iyi yönde ilerliyor. İnşallah daha da ileri götürebiliriz. Yakın gelecekte adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.
İran ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 1979'da Kahire'nin İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ye iltica hakkı tanıması ve İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nı imzalaması nedeniyle kopmuştu.
O tarihten bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler genellikle düşük düzeyde kalmıştı.
İki ülke arasında 11 yıl sonra cumhurbaşkanları düzeyindeki ilk görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi, 11 Kasım 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.
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