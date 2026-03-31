İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD\'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ABD'li teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin destek verdiğini belirterek, söz konusu şirketlerin "meşru hedef" kabul edileceğini açıkladı.

İRAN, ABD ŞİRKETLERİNİ VURACAK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarına yönelik misillemelerini artırmaya hazırlanıyor. Devrim Muhafızları'ndan yapılan son açıklamada bölgede vurulacak yerler paylaşıldı. Açıklamada, "İran'a saldırılara misilleme olarak yarından itibaren ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak." ifadelerine yer verildi.

18 ŞİRKETİN ADINI PAYLAŞTILAR

Saldırı uyarısında bulunan Devrim Muhafızları yayımladığı hedef listesinde, "Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing" isimli firmalara yer verdi.

Devrim Muhafızları ayrıca, söz konusu şirketlerin çalışanlarına can güvenlikleri için iş yerlerinden ayrılmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine, düzenledikleri basın toplantısında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin soruları yanıtladı. Hegseth, "Temel çabamız bir anlaşmaya varmaktır. Mümkün olan her koşulda, bu anlaşmanın hayata geçmesini arzu ediyoruz. Şayet bu mümkün olmazsa, yolumuza devam etmeye hazırız." dedi.

ABD: MÜZAKERELERİ BOMBALARLA YÜRÜTECEĞİZ

İran'da bir yönetim değişikliğinin olduğunu dile getiren Hegseth, yeni yönetimin öncekinden "daha basiretli" davranması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir anlaşmayı hayata geçireceğini, bunun koşullarını da karşı tarafın (İran) bildiğini belirtti.

Hegseth, "Şayet İran buna yanaşmazsa, ABD Savaş Bakanlığı faaliyetlerini çok daha büyük bir yoğunlukla sürdürmeye devam edecektir. Eğer İran, elindeki malzemelerden ve bu konudaki iddialı hedeflerinden vazgeçmeye istekli olursa, bir anlaşmaya varmayı çok daha fazla tercih ederiz, asıl amaç da budur. Askeri alanda, mecbur kalmadıkça, gerekenden fazlasını yapmak istemeyiz." diye konuştu.

"Bu süre zarfında müzakereleri bombalarla yürüteceğiz." diyen Hegseth, İran'ın nükleer kapasite edinmemesini güvence altına alacak bir anlaşmanın hayata geçirilmesi durumunda gereken adımların atılacağını kaydetti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.