İranlı Kanser Hastası Türkiye\'de Şifa Buldu

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İRAN'da yaşayan ve 3 yıl önce meme kanserine yakalanan Fatemeh Ashrafi Najafabad (46), hastalığın akciğer ve beynine metastaz yapmasıyla görme kaybı yaşadı. İzmir'e gelen ve akıllı ilaç tedavisine başlayan Najafabad, sağlığına kavuştu. Najafabad, "Zor günler geçirdim. Şimdi şükürler olsun iyiyim. İzmir bana ikinci vatan oldu. Burada bir daire aldık. Şifayı nerede buluyorsan, orası senin vatanındır" dedi.

İran'ın Urmiye şehrinde yaşayan 3 çocuk annesi, ev kadını Fatemeh Ashrafi Najafabad, 3 yıl önce eliyle yaptığı kontrolde sağ memesinde bir kitle hissetti. Tetkikler sonucunda kanser tanısı konulan Najafabad, Tahran'da tedaviye başladı. Göğsündeki doku alınan Najafabad, bir süre kemoterapi ve ışın tedavisi gördü. Bir yıl önce yaptırdığı check-up'ta kanserin akciğerde metastaz yaptığını öğrenen Najafabad, görme kaybı yaşadı. Tahran'daki doktorunun akıllı ilaç tedavisi önerdiğini ve 4-6 ay yaşama süresi verdiğini söyleyen Najafabad, ilacı farklı ülkelerde aradıklarını ama çareyi Türkiye'de bulduklarını belirtti.

'25 SAAT YOLCULUK YAPARAK İZMİR'E GELDİK'

8 ay önce eşi Muhammed Najafabad ile birlikte İzmir'e geldiğini anlatan Najafabad, İzmir'de özel bir hastaneye başvurduğunu belirterek, "Gözlerim bulanık görmeye başladı. Eşim ilacı arıyordu. Kuzenimle konuştuk, o 'Hemen İzmir'e gel' dedi. Uçak bulamadık. 25 saat yolculuk yaparak taksiyle İzmir'e geldik. İzmir'de beynimde de metastaz olduğunu öğrendim" dedi.

Artık kendisini çok iyi hissettiğini belirten ve doktorlarına teşekkürlerini ileten Fatemeh Ashrafi Najafabad, "Bana çok güzel baktılar. Buraya geldiğimde hiç iyi durumda değildim. Zor günler geçirdim. 18 gün yatarak oksijen aldım. Şimdi şükürler olsun çok mutluyum. İzmir'de kontrollerim devam edecek. İzmir bana ikinci vatan oldu. İzmir'i de çok sevdim. Burada bir daire aldık. Şifayı nerede buluyorsan, orası senin vatanındır" diye konuştu.

'TÜM TETKİKLER YENİDEN YAPILDI'

Hollanda'da yaşayan kuzeni Morteza Jahanbakhsh Hesar da "Kuzenime önerilen ilaç için Romanya ve Almanya'ya baktık ancak hastanede yatarak tedavi gören hastaları için bu ilacı uygulayabildiğini belirttiler. Türkiye'deki sağlık sistemiyle ilgili geçmişte iyi tecrübelerim olduğu için, onları buraya yönlendirdim. Bu hastanede sil baştan yeniden tahlil yaptılar. 14 seans ışın tedavisi oldu. Gözleri iyileşti. Tedavi başarılı oldu ve şu anda kendisini çok iyi hissediyor" dedi.

'KANSERİN AGRESİF TÜRÜNE SAHİPTİ'

İzmir'deki Acıbadem Kent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Gürbüz Görünümlü ise 4'üncü evre kanser tanısı bulunan hastanın beyin ve akciğerlerinde yaygın hastalıkla kendilerine başvurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hastamız meme kanserinin son derece agresif bir türüne sahipti. Hasta geldiğinde solunum yetmezliğine yakın bir tabloda son derece ciddi şikayetleri vardı. Yine beyin metastazına bağlı görme problemlerinin yanında ayakta duramaz durumdaydı. Yaptığımız genetik testler sonrası bu hastada yakın dönemde kullanıma giren akıllı ilaç ve kemoterapinin bir araya getirilmesiyle oluşan yüksek teknoloji ürünü yeni bir ilacın uygun bir seçenek olduğuna karar verdik. İlacın temin süreci başlatıldı. Tedavide ilk uygulamayı takiben 3 hafta içerisinde klinik şikayetlerde düzelme gözlemledik. Son kontrollerinde hem akciğer şikayetlerinde belirgin rahatlama olduğunu gördük hem de beyin metastazlarında gerileme olduğunu keşfettik. Hasta bundan sonra onkoloğuyla yakın ilişkisine devam ederek düzenli takiplerini sürdürmeli. 4. evrede yani ileri aşamada gelen hastalarımızda bu tedaviler son derece etkili uzun dönem faydalar sağlayabilmekte. Hastamız da aktif hayatını devam ettirebilir duruma geldi."

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,