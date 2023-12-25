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İranlı komutan İsrail saldırısında öldürüldü - Son Dakika
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İranlı komutan İsrail saldırısında öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi. Musevi, Irak'ta 2020'de ABD'nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından biriydi.

İranlı komutan İsrail saldırısında öldürüldü
25.12.2023 - 18:59,
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İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi. Saldırıya ilişkin İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'i tehdit ederek, "İsrail bedelini ödeyecek" açıklamasını yaptı.

MUSEVİ, İSRAİL'İN ŞAM'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA ÖLDÜ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Musevi, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü.

İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Razi Musevi'yi öldürdü
Razi Musevi

KASIM SÜLEYMANİ'NİN YAKIN ARKADAŞIYMIŞ

Öldürülen İranlı komutanın Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve Irak'ta 2020'de ABD'nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından olduğu bilgisi verildi.

İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Razi Musevi'yi öldürdü
Kasım Süleymani

İRAN'DAN SALDIRI SONRASI İSRAİL'E AÇIK TEHDİT

İran Devrim Muhafızları, saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "İsrail bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı. İran devlet televizyonunda yayımlanan bir başka açıklamada ise "Şüphesiz vahşi Siyonist rejim bu suçun bedelini ödeyecektir." denildi.

İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Razi Musevi'yi öldürdü
İran Devrim Muhafızları

İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, zaman zaman Suriye'nin başkenti Şam'a ve ülkenin kuzeyindeki Halep'e hava saldırıları düzenliyor. Aralık ayının başında İsrail ordusunun saldırılarında Suriye'de askeri danışman olarak görev yapan 2 İran Devrim Muhafızı üyesi öldürüldü.

İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Razi Musevi'yi öldürdü
Kaynak: AA
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