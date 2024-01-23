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İranlı Pop Sanatçıları Türk Dinleyicilerle Buluşmak İstiyor - Son Dakika
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İranlı Pop Sanatçıları Türk Dinleyicilerle Buluşmak İstiyor

İranlı pop sanatçılar, Türkiye ile kültürel yakınlığından faydalanarak Türk dinleyicilerle daha fazla bir araya gelmek ve konserler vermek istiyor. İran'da günlük hayatta Türk müziğini duymak mümkün olup, İranlılar Türk sanatçıları dinlemekte ve Türkiye'ye olan sevgilerini ifade etmektedir. İran'da pop müzikte de Türkiye ile bir yakınlaşma hissedilmekte ve İranlı sanatçılar Türkiye'de de konser vermek istemektedir. İranlı pop sanatçıları Türk şarkıcılarla düet yapmayı planlamakta ve Türk müziğini gönülden dinleyip okumaktadır. İranlı müzik organizatörleri de Türkiye'ye yönelik konserler düzenlemeyi planlamaktadır.

İranlı Pop Sanatçıları Türk Dinleyicilerle Buluşmak İstiyor
23.01.2024 - 13:29,
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İran ile Türkiye arasındaki kültürel yakınlık müzik alanında da görülürken ülkedeki pop müziğinin ünlü sanatçıları, bu yakınlıktan istifade ederek Türk dinleyicilerle daha fazla bir araya gelmek ve konserler vermek istiyor.

İran'ın her bölgesinde günlük hayatta Türk müziğini duymak mümkün. Taksi, kafe, restoran ve caddelerde hatta bazen penceresi açık evlerden de her an Türkçe bir şarkılar duyulabiliyor.

Türkiye'den gelen bir kişi ile sohbette İranlıların ilk dile getirdiği isimlerden biri İbrahim Tatlıses oluyor. İranlılar, böyle sohbetlerde genellikle hemen sanatçının şarkı ve türkülerinden bölümler okuyup ardından Türkiye'ye duydukları sevgiyi ifade ediyor.

İran'da son yıllarda yükselişe geçen pop müzikte de Türkiye ile bir yakınlaşma hissedilebiliyor. Melodilerin yakınlığı, sanatçıların birlikte şarkıları Türkçe ve Farsça seslendirmesi kültürel yakınlaşmaya da katkı sağlıyor.

Başkentte düzenledikleri konserlerine binlerce kişinin katıldığı, kalabalıkla başa çıkmak için peş peşe iki seans şeklinde konserler vermek zorunda kalan İranlı sanatçılar aynı coşkuyu Türkiye'de de yaşamak istiyor.

" İstanbul, İzmir ve başka şehirlerde konser vermek istiyorum"

Başkent Tahran'daki konserinde AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı Ali Yasini, Türk şarkıcıları dinlediğini, melodilerin İran ile çok yakın olduğunu ifade etti.

Türk sanatçıların parçaları yürekten okuduğunu dile getiren Yasini, "Sanatçılardan İbrahim Tatlıses'i ve Simge'yi çok beğeniyorum." dedi.

Daha önce İstanbul'da konser verdiğini aktaran Yasini, "Allah'a şükür çok iyi karşılandık. Türkiye'yi çok seviyorum, en yakın zamanda yine gitmek istiyorum oraya. Türkiye ile kültürümüz çok yakın. İstanbul, İzmir ve başka şehirlerde konser vermek istiyorum." diye konuştu.

Yasini, iki Türk sanatçı ile düet yapmak için plan yaptıklarını belirterek şimdilik isimlerini vermek istemediğini söyledi.

Dinleyicilerinin konserlerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yasini, "Parçalarımı kendim yazıyorum, bestelerimi kendim yapıyorum. Gönlümden geçenleri yazıyorum, dinleyicilerimin gönlünde de yer ediniyor bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yasini, İran dışındaki ilk resmi konserini Türkiye'de verdiğini, o konserin kendisi için yeni ve eşsiz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

İranlı Türk şarkıcı Asef Arya da Türkiye'de dinleyicilerinin olduğunu aktararak, "Umarım en kısa zamanda İstanbul'da konserimiz olacak ve dinleyicilerimle şarkıları birlikte okuyacağız." diye konuştu.

Parçalarının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu belirten Arya, "Bu beni mutlu ediyor." dedi.

İranlıların Türk müziğini sevdiğini vurgulayan Arya, "Gönülden dinliyor ve okuyorlar. İlyas Yalçıntaş'ı, Murat Boz'u dinliyorlar. Ben Murat Boz'u çok severim. Emrah, Mahsun, Özcan Deniz ve Türk şarkıcıları dinliyoruz." şeklinde konuştu

Pop sanatçısı Sohrab Pakzad ise İran'daki konser turunun tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Kanada ve Avustralya turlarımız var. Ayrıca Avrupa ve ABD turları var önümüzde. Dubai (BAE) ve Türkiye'de de konserlerimiz olacak." bilgisini paylaştı.

Pakzad yakın zamanda Türkiye'de konser vermek istediğini dile getirerek, "Bir an önce oraya gelmek ve dinleyicilerimle bir araya gelerek yakından görmek istiyorum." dedi.

İranlı müzik organizatörü Milad Mahanrad da ülkeler arasında farklı kültürel alanlarda özellikle müzik alanında geçişler olduğuna değindi.

Mahanrad, "Biz birlikte çalıştığımız müzik yıldızları ile yurt dışı konserleri planlıyoruz. Özellikle Türkiye'ye yönelik konserler düşünüyoruz. İran halkı Türkiye halkını çok seviyor. Kültürümüz birbirine çok yakın." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda İstanbul'da 5 konser organizasyonu yaptıklarını aktaran Mahanrad, "İnşallah diğer şehirlerde en kısa sürede konserler düzenlemek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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