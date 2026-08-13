Irmaktaki adacıkta mahsur kaldı, kendisini kurtaran ekiplerden özür diledi - Son Dakika
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Irmaktaki adacıkta mahsur kaldı, kendisini kurtaran ekiplerden özür diledi

Irmaktaki adacıkta mahsur kaldı, kendisini kurtaran ekiplerden özür diledi
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ANTALYA’da Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükselince adacıkta mahsur kalan B.G., itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

ANTALYA'da Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükselince adacıkta mahsur kalan B.G., itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. B.G., ekiplere "Çok özür dilerim, böyle olduğunu bilmiyordum" dedi.

Manavgat'ta dün akşam saatlerinde şelaleyi gezmeye giden B.G., Manavgat Irmağı'nda bulunan ve su seviyesinin az olduğu zaman ortaya çıkan adacığa yürüyerek geçti. Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesiyle B.G., mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından botla adacıktan alınan kadın, kıyıya getirildi. Güvenli alana çıkarılan B.G., jandarma ve itfaiye ekiplerine defalarca "Çok özür dilerim, böyle olduğunu bilmiyordum" dedi. Sarılar Jandarma Karakolu'na götürülen B.G. hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Irmaktaki adacıkta mahsur kaldı, kendisini kurtaran ekiplerden özür diledi - Son Dakika

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