İş Bankası\'ndan 81 İlde 81 Orman Projesi

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TÜRKİYE İş Bankası'nın 100. yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen '81 İlde 81 Orman' projesinin ilk dikim töreni Samsun'da gerçekleşti. Projenin yeni aşamasıyla 81 ilde 2.2 milyon fidan toprakla buluşacak.

Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sunmayı hedefleyen ve İş Bankası'nın 100. yılında yeniden başlayan 81 İlde 81 Orman Projesi'nde ilk fidanlar Samsun'da toprakla buluştu. Proje, fidan dikimlerinin yapıldığı bölgelerde bitki örtüsünün ve canlı türlerinin de artmasını amaçlayarak daha fazla karbon tutulmasını, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanmasını ve orman alanlarının çoğalmasını hedefliyor. Proje kapsamında İlkadım ilçesi Çatkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 7 hektarlık alana 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın da katıldığı projede Türkiye'nin 81 ilinde 5 yıl içinde toplam 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve bu fidanların 3 yıl boyunca düzenli bakımının yapılması planlanıyor.

ARAN: 10 BİN FİDANIN DİKİMİ KASIM VE ARALIK AYLARINDA TAMAMLANACAK

Projenin açılış konuşmasını yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Türkiye İş Bankası olarak ikincisini düzenlediğimiz bu kampanyada biliyorsunuz 2008-2012 yılları arasında 81 ilde 81 orman projemizi başlatmış ve o dönemde yaklaşık 15 bin hektar alana 2 milyon 205 bin fidan dikmiştik. Orman Bölge Müdürlüğümüzün bize burada verdiği 7 hektarlık alana yaklaşık 10 bin fidan dikilecek. Bu 10 bin fidanın dikimi kasım ve aralık aylarında tamamlanacak. ve biz de Samsun'dan sonra Erzincan'a geçeceğiz. 81'li de 81 Orman projemize bugün start vermiş oluyoruz" dedi.

ORMANSIZ VE AĞAÇSIZ BİR TOPRAK VATAN DEĞİLDİR

Mustafa Kemal Atatürk'ün de ağaçlandırmaya çok önem verdiğini belirten Aran, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin olduğu gibi bankamızın da kurucusu. Ben bu vesileyle hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de ilk genel müdürümüz Celal Bayar'ı ve bizim bugünlere gelmemizde emeği olan tüm büyüklerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Ankara'da belediye başkanı bütçesini Atatürk'e sunuyor. Atatürk bütçe kalemlerine bakıyor. 'Ankara'yı ağaçlandırma için olan kalemi göremedim. Onu başka bir yere mi yazdınız' diyor. Belediye başkanı çok mahcup oluyor. Bütçede böyle bir ağaçlandırmak için kalem ayırmamış. 'Onu ayrıca sunacağız paşam size. O ayrı bir çalışma olduğu için onu şimdi bunun içerisine koymadık' diyor. Hemen dönüp ağaçlandırmak için olan projeyi yapıyor ve bunun bütçesini de talep ediyor. Dolayısıyla bir ilin kalkınmak için gerekli olan bütçesine bakarken o bütçenin içerisinde ağaçlandırma kalemine takılan bir liderimiz var. O yüzden İş Bankası 81'li de 81 Orman Projesini ikinci kez başlatıyor. Gene Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi ormansız ve ağaçsız bir toprak vatan değildir. O yüzden vatanımıza sahip çıkıyoruz. Sürdürülebilirlik çok telaffuz edildikçe değerini yitiren bir kavram. Aslında hepimiz için çocuklarımız için bizler için olmazsa olmaz bir konu" diye konuştu.

'KENDİ KARBON AYAK İZİMİZİ SIFIRLIYORUZ'

İş bankası olarak karbonu sıfırlamak istediklerini belirten Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayileşme sonrasında gezegenimizi tükettiğimizin farkına henüz varmıyoruz. Çünkü dünya çok büyük ve sanıyoruz ki iklim, toprak temiz su, bunlar her zaman elimizin altında bulunur. Gıda her zaman bulunur. Ama bunları öylesine kötü kullanıyoruz. Tarım alanlarını, orman alanlarını sanayi alanlarına çevirme hızımız o kadar yoğun ve iklimi bozma, dünyanın dengesini bozma konusundaki ilerleyişimiz o kadar hızlı ki bu büyüklük içerisinde birey olarak kendi yaşamımızda fark edemediğimiz o sona aslında çok hızlı bir şekilde emin ve kararlı bir şekilde gidiyoruz. Bizim de çabamız sürdürülebilir konusunu hiç klişe olan deyimlerle telaffuz etmeden doğrudan banka olarak sorumluluğumuzu hem kendimiz önce çuvaldızı kendimize batırıyoruz. İş Bankası olarak 'karbon sıfır' olma konusunda taahhüt verdik. Bu konuda kendi karbon ayak izimizi sıfırlıyoruz. Sonrasında da kredi müşterilerimizle beraber, tedarikçilerimizle beraber bunu sıfırlamaya çalışıyoruz. Ama bu konuda da işte burada diktiğimiz ormanlarla belki ileride gündeme girecek olan yutak, karbon yutak alanlarıyla beraber bu projeleri de iki yönlü olarak devam etme niyetindeyiz. Herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinde büyük resmin gidişatına belki tesir edemeyiz ama en azından biz çocuklarımız bize sorduğunda siz bunun için ne yaptınız ne yapıyorsunuz dediğinde çocuklarımıza verecek cevabımız olur. Kafamızı dik tutabiliriz" ifadelerini kullandı.

2008-2012 yılları arasında yapılan projenin yüzde 84 başarı ile tamamlandığını dile getiren TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "2 tane çok büyük krizlerle karşı karşıyayız. Birincisi iklim krizi, diğeri biyo çeşitlilik kaybı. Bu 2 konuda çok negatifi doğru gidiyoruz. Eğer bir şeyler yapabileceksek yapabilecek son nesil biziz. Bizden sonraki nesillerin bu fırsatı da olamayacak ne yazık ki bu gidişle. Onun için bu projeleri çok değerli buluyorum" dedi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ise Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin her karışını ağaçlandırmak için çalıştığını vurguladı. Özer, "Ülke ormanlarını attırmak için Orman Genel Müdürlüğümüz lokomotif görevi yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda ülkemiz orman varlığının arttıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci sıradadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 7 hektarlık alanda 10 bin fidan toprakla buluştu.