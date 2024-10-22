İş yerinde işkenceye uğrayan genç adalet istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İş yerinde işkenceye uğrayan genç adalet istiyor

İş yerinde işkenceye uğrayan genç adalet istiyor

Antalya'da maaşını alamadığı için patronundan para çalan Vedat K., işkenceye maruz kaldı.

22.10.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da çalıştığı iş yerinde 70 bin lirayı bulan birikmiş maaşı alamadığı için patronuna ait masadaki 15 bin lirayı aldığı gerekçesiyle alıkonulan Vedat K. (22), 3 gün darbedildi, böcek yedirildi, dişleri kırıldı. İşkence sırasında çekilen fotoğrafları gizlice telefondan alıp şikayetçi olan Vedat K., tutuksuz yargılanan şüphelilerin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Vedat K., yaşadığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden, 2020 yılında çalışmak için Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine geldi. Burada yaklaşık 10 ay çalışan Vedat K., iddiaya göre, maaşını eksik almaya başladı. Bir süre sonra Vedat K., iş yeri sahibinden eksik aldığı ücreti istedi. Her seferinde olumsuz dönüş alan Vedat K., birikmiş alacağı olan 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp İstanbul'a gitti. Vedat K.'ye ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesine ulaştı. Bunun üzerine Vedat K.'nin ağabeyleri aldığı parayı geri götürmesini söyledi. Vedat K., ağabeylerini dinleyip Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim etti. Burada darbedilen Vedat K., A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Vedat K.'nin dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak zorla hamam böceği yedirildi. Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti.

İŞ YERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Depoda kilitli tuttukları Vedat K.'nin durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, yaralarının iyileşmesini bekledi. Yaraları iyileştiği için elinde kanıt olmayan Vedat K., şikayetçi olamadı. Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Vedat K., şüphelilerin cep telefonundan, kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları aldı. İş yerinden kaçıp memleketine dönen Vedat K., burada fotoğrafları kanıt olarak gösterip şikayetçi oldu. İfadeleri alınan şüpheliler, ardından serbest bırakıldı.

'ADALET İSTİYORUM'

Şüpheliler hakkında Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 10'uncu duruşmasına katılan tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını iddia etti. Duruşmaya katılmak için memleketi Suruç'tan Antalya'ya gelen Vedat K., şüphelilerin benzer şeyleri başkalarına da yapamamaları için en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi. Duruşma, 25 Aralık'a ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Vedat K., "Bir miktar paramı 7-8 ay içeride tutmaya başladılar. Paramı isteyip alamayınca, 15 bin lirasını alıp İstanbul'a gittim. Bunu söyleyerek aldım ve ona da söyledim. Ancak ailemin isteği üzerine parayı getirip geri verdim. O sırada beni burada alıkoyup işkence etmeye başladılar. İlk gece sabaha kadar farklı şekillerde işkence ettiler. 3'üncü günün sonunda durumum kötüleşince beni iyileştirmeye çalıştılar. Yaralarım düzelince beni bıraktılar. Ancak vücudumda iz kalmayınca gidip şikayetçi olamadım" dedi.

Davanın bir an önce sonlanmasını istediğini söyleyen Vedat K., "8 ay daha burada çalışmaya devam ettim. Bu sırada gizlice telefonlarından bana işkence ederken çektikleri fotoğraflardan aldım. Sonra memleketime kaçtım ve şikayetçi oldum. Ancak ifadelerini alıp bırakmışlar. Şu an görülen davada, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor. En büyük cezayı almalarını istiyorum. Ben adalet istiyorum. Ben yarın başkaları da aynı şeyleri yaşamasın diye bu davanın peşindeyim" diye konuştu.

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Antalya, 3-sayfa, Şiddet, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerinde işkenceye uğrayan genç adalet istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 20:12:41. #1.13#
SON DAKİKA: İş yerinde işkenceye uğrayan genç adalet istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.