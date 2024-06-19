İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
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İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde yurdun farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan saray, Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimarilerinin izlerini taşıyor. Ziyaretçiler, sarayın yanı sıra çevredeki diğer tarihi ve turistik yerleri de geziyor ve bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor.

19.06.2024 12:15
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ABDULLAH SÖYLEMEZ/FATİH ÇEKİM - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Lale Devri'nde inşa edilen en önemli eserler arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yurdun farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

İlçenin güneyindeki sarp kayalıklarla çevrili bir tepenin üzerinde kurulu olan İshak Paşa Sarayı, yaz mevsimleri başta olmak üzere yılın her dönemi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nın yerleşkesinde, cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunuyor.

Lale Devri'nde Anadolu'da inşa edilen en önemli eserler arasında yer alan tarihi yapının mimarisinde Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler bulunuyor.

Kurban Bayramı tatilinde tarihi sarayda yoğunluk oluşturan misafirler, aynı bölgede yer alan İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni de ziyaret ediyor.

"Çok etkilendik"

İstanbul'dan gelen İsmail Dönmez, AA muhabirine, turla bölgeyi gezmeye geldiklerini söyledi.

Turlarına Van'dan başladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"İshak Paşa Sarayı ile ilgili çok yazılar okuduk ancak gelip görmek çok farklı. Hemen Ağrı Dağı'nın yakınında, Doğubayazıt'ın üst tarafında bulunuyor ve buraları görmek bizim için çok hoş oldu. Yapıldığı dönemin teknolojik özelliklerini gözden geçirdiğimizde gerçekten harika. Bu saraya ısınma sisteminin konulmuş olması muazzam. Bu çok dikkatimi çekti. Hem Osmanlı, Selçuklu ve onlardan önce yaşamış medeniyetlerin izlerini taşımış olması gerçekten muazzam. Eşimle çok etkilendik."

Turist rehberi Emine Gökçe ise 10 yıldır Doğu Anadolu Bölgesi'ne turlarla ziyaretçi getirdiklerini anlattı.

Bölgenin tarihi ve coğrafya açısından çok güzel olduğunu dile getiren Gökçe, "Türk veya yabancı, Amerika, İngiltere'den gelen misafirlerimizi Doğu Anadolu'nun birçok bölgesine getirerek gezdiriyoruz. Bugün de Ankara'dan gelen çok güzel bir ekibimiz var. Türk misafirlerimizle İshak Paşa Sarayı'nı gezdik. Burası doğunun en inci yerlerinden bir tanesi. Selçuklu, Osmanlı sanatından izler var, Lale Devri dönemini ve İran mimarisini görebileceğiniz en güzel yerlerden birisidir." diye konuştu.

"İnsanlar buraları gezip gittiklerinde çok mutlu gidiyorlar"

Havaların ısınmasıyla Doğu Anadolu ve bölgede ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığına dikkati çeken Gökçe, şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde eskiden ne yazık ki bu kadar yoğun turist gruplarımız yoktu. Son yıllarda ülkemizde bir farkındalık olmaya başladı ve insanlar gelip buraları gezmek istiyorlar. Bu konuda da oldukça mutluyuz. İnsanlar buradan giderken dolu dolu gidiyorlar. Tarihle ve çok şey öğrenerek gidiyorlar. Hatta insanların bir çoğu buranın bu kadar zengin bir tarihe sahip olduğunu ne yazık ki bilmiyor. Geldiklerini halkı ve toplumu tanımış oluyorlar. Ben rehberim ve insanlar buraları gezip gittiklerinde çok mutlu gidiyorlar."

Kayseri'den gelen Kemal Gül de Ağrı Dağı'nı, Süphan Dağı'nı gördüklerini ve İshak Paşa Sarayı'nın çok beğendiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

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