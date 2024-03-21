İSİG, Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan işçilere destek için basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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İSİG, Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan işçilere destek için basın açıklaması yaptı

İSİG, Agrobay Seracılık\'ta işten çıkarılan işçilere destek için basın açıklaması yaptı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), İzmir'de Agrobay Seracılık'ta sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 39 işçinin Ankara'ya başlattıkları yürüyüşe destek için basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Agrobay'da çalışan işçilerin hak gaspı yaşadığı, ağır işlerde çalıştığı ve kimyasallara maruz kaldığı belirtildi. Ayrıca, kadın işçilerin ücretlerinin erkek işçilerden düşük olduğu vurgulandı. İSİG, işçilerin taleplerini de paylaşarak desteklerini dile getirdi.

21.03.2024 20:21
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İSİG, İzmir'de Agrobay Seracılık'ta sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 39 işçinin Ankara'ya başlattıkları yürüyüşe destek için basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Sendikalaşma sürecine tahammül edemeyen Agrobay patronu, 39 işçiyi işten çıkardı. Tarım işçisi kadınlar yağmur çamur demeden bu kışta neden yürüyor?" ifadelerine yer verildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, (İSİG) İzmir'de Agrobay Seracılık'ta sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 39 işçinin Ankara'ya başlattıkları yürüyüşe destek için basın açıklaması yaptı. Olgunlar Sokak'taki Madenciler Anıtı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Tarım Sendikası'nın temsilcileri de katıldı.

"AGROBAY SERACILIKTA HAK GASPI YAŞANIYOR"

"Bugün; 200'ü aşkın gündür emeği için direnen Agrobay işçilerini selamlamak, mücadelelerini büyütmek için buradayız" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı ve büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Agrobay seracılıkta büyük bir hak gaspı yaşanıyor. Tarım-Sen öncülüğünde Şubat ayında başlayan sendikalaşma sürecine tahammül edemeyen Agrobay patronu, 39 işçiyi işten çıkardı. Maaş ve tazminat hakları verilmeyen işçiler, direnişlerinin 210. gününde seslerini duyurmak için Ankara'ya yürüme kararı aldı. Tarım işçisi kadınlar yağmur çamur demeden bu kışta neden yürüyor?"

"AGROBAY İŞÇİLERİ YOĞUN KİMYASALA MARUZ KALIYOR"

Basın açıklamasında Agrobay'da çalışan kadın işlere ağır işler yaptırıldığı, işçilerin yoğun kimyasala maruz kaldığı ifade edilirken koruyucu ekipmanların da yetersiz kaldığı ya da verilmediği bilgisi paylaşıldı.

İşçilerin jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda çalıştığı ve sıcaklığın 60 dereceye kadar çıktığı ifade edilen açıklamada, "Serada yüksek tonlu hasatlar yapılıyor ve işçiler domatesleri asansörlerle topluyor. Bu araçlar eski ve doğru düzgün güvenlik önlemi yok. Ağır ve aynı işi sürekli yapmaktan kaynaklı fıtık gibi fiziksel hastalıklar çok yaygın. Kimyasal maddelere maruz kalmalarından ötürü solunum rahatsızlıkları mevcut" denildi.

"KADIN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ ERKEK İŞÇİLERDEN DÜŞÜK"

Agrobay işçilerinin, iş cinayetlerinin en çok yaşandığı ve işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı bir iş kolunda çalıştığı bilgisine yer verilen açıklamada, tarım işkolunda son on yılda bin 803 işçinin çalışırken hayatını kaybettiği belirtildi. "Tarım işkolunda çalışma koşulları ağır olduğu kadar, cinsiyet eşitsizliği de ağırlığını hissettirmektedir" ifadelerine yer verilen basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Mevsimlik tarımda çalışan kadın işçiler, toplam istihdamın neredeyse yarıdan çoğunu oluşturuyor. Ücretlerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği belirgindir. Çalışma süreleri erkeklerle aynı, hatta kimi durumlarda fazla olmasına rağmen ücretler erkek işçilerden düşüktür. Göçmen kadın tarım işçileri işgücü piyasasında daha da dezavantajlı konumdadır."

"ZAFER BİNLERCE TARIM İŞÇİSİNİN OLACAK"

İSİG'in açıklamasında ayrıca Agrobay işçilerinin taleplerine de yer verildi. İşten çıkarılan işçilerin işe geri alınması, Kod-46'nın değiştirilmesi, maaşların düzenli yatırılması, koruyucu ekipmanların verilmesi, sıcaklarda soğuk su verilmesi, tuvalet izni, mobbingin ortadan kaldırılması ve servis koşulunun iyileştirilmesi bu talepler arasında yer aldı. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Biz; burada 'Agrobay işçileri, tarım işçileri kimsesiz değildir' demek için toplandık. Bu direnişin zaferi, çocukluktan başlayıp emeklilik haklarına bile erişmeden ömrünü harcayan binlerce tarım işçisinin olacak. Köylünün toprağını, suyunu, emeğini, çocukluğunu, yaşlılığını çala çala büyüyen Agrobay ve benzer tüm holdinglere karşı 'tırnaksız kadınların' iradesinden tarafız. İşçiyiz haklıyız kazanacağız."

Kaynak: ANKA

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