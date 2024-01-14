 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İskenderun'da sağanak sonrası su çekilmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İskenderun'da sağanak sonrası su çekilmeye başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sahil bandındaki su çekilmeye başladı. Önceki gece yaşanan sağanak sonucunda İskenderun Sahili göle dönmüş, birçok iş yerini su basmıştı. Ancak bugün güneş açmasıyla birlikte su seviyesi düşmeye başladı ve sahil bandı yeniden araç trafiğine açıldı.

14.01.2024 - 11:09,
Abone Ol

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sağanak sonrası göle dönen sahil bandındaki su çekilmeye başladı, bölge yeniden araç trafiğine açıldı.

Kentte önceki gece etkili olan sağanak, İskenderun'u vurdu. 6 Şubat depremlerinde çöken İskenderun Sahili yine göle döndü. Sabaha kadar süren yağış sonrası Çay Mahallesi ile 15 Temmuz ve Atatürk caddelerinde diz boyu su birikti. Caddedeki onlarca iş yerini su bastı. İş yerlerine sabah gelen esnaf, temizlik yaptı. Öte yandan İsmet İnönü Mahallesi'nde aşırı yağış sırasında 5 katlı binanın istinat duvarı yıkıldı. Duvar yıkılınca toprak kaydı, bina çökme tehlikesine karşı tahliye edildi. Bugün İskenderun'da güneş açarken, sahil bandındaki seviyesi düşen suyun, büyük ölçüde çekildiği görüldü. Su birikintilerinin olduğu sahil bandı ise araç trafiğine açıldı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)-

İskenderun\'da sağanak sonrası su çekilmeye başladı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İskenderun, 15 Temmuz, Hatay, Çay, Hava Durumu, Doğal Afetler, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da sağanak sonrası su çekilmeye başladı - Son Dakika


11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:45
671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26
Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22
İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu

Son Dakika
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:45 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26 Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22 İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 11:53:19. #1.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da sağanak sonrası su çekilmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement