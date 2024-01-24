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İSKENDERUN Kaymakamı: Depremde 572 çocuğumuz öksüz kaldı - Son Dakika
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İSKENDERUN Kaymakamı: Depremde 572 çocuğumuz öksüz kaldı

İSKENDERUN Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayılarının gizlendiğine ilişkin iddialara tepki göstererek, 'Depremde 572 çocuğumuz öksüz kaldı. O çocukların takipçisi devlete emanet. 572 çocuğu bire bir gidip göreceğiz. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız onları koruyucu anne, koruyucu aile hizmetinden faydalandıracak' dedi.

24.01.2024 - 12:39,
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İSKENDERUN Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayılarının gizlendiğine ilişkin iddialara tepki göstererek, "Depremde 572 çocuğumuz öksüz kaldı. O çocukların takipçisi devlete emanet. 572 çocuğu bire bir gidip göreceğiz. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız onları koruyucu anne, koruyucu aile hizmetinden faydalandıracak" dedi.

6 Şubat Matem Günü'nde yapılabilecek etkinlik ve törenlerle ilgili İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda Kaymakam Murat Sefa Demiryürek başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun Koordinatörü Murat Yavuz Savaşçı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz, İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, İSTE Rektör yardımcısı, Ermeni ve Ortodoks vakıfları temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, esnaf oda başkanları, sendika başkanları, iş insanları ve askeri erkan katıldı.

'YAPI STOKUMUZUN YÜZDE 17'SİNİ KAYBETTİK'

Deprem sonrası yaşananlar, verilen kayıplar ve sonrasında yapılan çalışmalar, hizmetler hakkında kısa bilgiler aktaran Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, yapımı devam eden TOKİ şonutlarının da şubat ayından başlayarak peyderpey teslimatlarının yapılacağını kaydetti. Demiryürek, "Yaşadığımız felaket yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen korkunç bir trajedi. Bıçak yarası gibi soğudukça daha fazla hissediyoruz. İskenderun'da depremde ağır hasar gören, yıkılan veya orta hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısı 27 bin. Bizim toplam kentsel yapı stokumuzun yüzde 17'sine tekabül ediyor. 3 bin 112 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.Şu anda 4 binin üzerinde toplu konut inşa edildiğini kaydeden Demiryürek, "Yerinde dönüşüm yapımına başlandı, belediyemizin ruhsatlandırma çalışmaları devam ediyor. 220 yataklı acil durum hastanesi hizmete girdi. 600 yatakta İskenderun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin temeli atıldı. Yol konusunda vatandaşlarımızın kaygısı var. İhalesi yapıldı, ilgili firma yol yapımına başladı. Hem de çevre yolu bağlantısı ile bu sorunu çözecek" diye konuştu.

'İLK GÜNDEN BERİ KAYITLARIMIZI CİDDİ TUTUYORUZ'

Kaymakam Demiryürek, depremde can kaybının çok daha fazla olduğu ancak devlet tarafından gizlendiği gibi iddiaların sosyal medyada paylaşıldığını kaydederek, şöyle konuştu: "Niye böyle bir şey yapalım? Biz ilk günden itibaren kayıtları çok ciddi bir şekilde tutmaya özen gösterdik. Hatta depremin ilk gününde bir vatandaş cenazesini ısrarla almak istedi ancak başsavcımız teslim etmedi. 'Ben otopsi yapmadan, parmak izi almadan, DNA örneği almadan teslim etmem' dedi ve vermedi. 75 bin kare cenaze fotoğrafı var. 3 bin 112 vatandaşımızın kayıtlar tutuldu. 12 vatandaşımızın ya hiç cenazesine ulaşılamamış ya da eldeki cenaze DNA örnekleri eşleşmedi. Bu kadar hassas süreç yürüttük. Bir de veraset, hukuk işleri var. Hak sahipliği süreci var. Akrabaları vardır, dostları vardır, bizi arayacak-soracak yakını hiç mi kimse yok? Bunlar biraz devleti zor durumda bırakma amaçlayan yaklaşımlar. Ama biz takibimizi sürdüreceğiz, işimizi ciddiyetle yapmaya devam edeceğiz.?

'DEPREM ÖKSÜZLERİ DEVLETE EMANET'

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, sözlerini şöyle sürdürdü: ?Depremde 572 çocuğumuz öksüz kaldı. O çocukların takipçisi devlete emanet. 572 çocuğu bire bir gidip göreceğiz. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız onları koruyucu anne, koruyucu aile hizmetinden faydalandıracak. Model çerçevesinde periyodik takipler yapılacak. İskenderun Kaymakamı olarak burada kaldığım süre içerisinde bizzat benim takibimde olacaklar. Onlar bize emanet, devlete emanet.? (DHA)

İSKENDERUN Kaymakamı: Depremde 572 çocuğumuz öksüz kaldı
Kaynak: DHA
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