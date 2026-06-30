İSKİ'den B40'a Dijital Dönüşüm Vizyonu

(İSTANBUL) - B40 Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu, İSKİ ev sahipliğine bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, B40 Balkan Şehirleri Ağı Daimi Sekreteri Barbaros Büyüksağnak, İSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Tayfun İşbilen gerçekleştirirken, katılımcılar kamu hizmetlerinde hayata geçirilmesi planlanan teknolojik gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"Daha İyi Gelecek, Daha İyi İşbirliği" mottosuyla 29-30 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Zirvesi'nde 23 belediye başkanı tarafından imzalanan İstanbul Deklarasyonu sonucunda hayata geçen B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın B40 Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu, bu yıl İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ev sahipliğinde bir araya geldi."

Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda açılış konuşmalarını; İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, B40 Balkan Şehirleri Ağı Daimi Sekreteri Barbaros Büyüksağnak, İSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Tayfun İşbilen gerçekleştirdi.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE 2019'DAN BU YANA BÜYÜK ATILIM BAŞLATTIK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu'nun liderliğini üstlenmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen İSKİ Genel Müdürü Başa; Atina, Tiran ve Sofya gibi değerli şehirlerimizde bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda, sivil teknoloji, açık veri ve katılımcı bütçe gibi alanlarda çok kıymetli bir birikim inşa edildiğine dikkat çekti. Başa, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim bu yılki temel gayemiz, 'Dirençli ve Bağlı Balkan Şehirleri: Veri, Yapay Zeka ve Kritik Altyapı' vizyonuyla bu güçlü mirası daha da ileriye taşımaktır. İklim krizinin, hızlı nüfus artışının ve küresel dinamiklerin şehirlerimizi, özellikle de su gibi en kritik altyapı sistemlerimizi zorladığı bir dönemden geçiyoruz. İSKİ olarak bizler, sadece su ve atık su yönetimi yapan geleneksel bir kurum olmanın çok ötesine geçtik; operasyonel gücümüzü dijitalleşme ve yapay zeka stratejileriyle yeniden tanımlıyoruz."

"ARIZA MÜDAHALE SÜREMİZİ YÜZDE 80 ORANINDA AZALTIP 24 SAATTEN 5 SAATE DÜŞÜRDÜK."

Dönüşüm yolculuğunda 2019 yılından itibaren büyük bir atılım başlattıklarını söyleyen Başa, ilk olarak 85 projeyle yola çıktılarını, 2025 yılında da 99 projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Başa, şu bilgileri verdi:

"İçinde bulunduğumuz 2026 yılında ise tam 138 stratejik projeyi tamamlamayı planlayarak yüzlerce vizyoner işe imza attık. İşte tüm bu yatırımların ve kararlı çalışmaların sonucunda İSKİ'de veri transfer hızımız 5,9 kat, veri merkezi link hızımız ise tam 160 kat arttı. Sanal sunucu sayımızı 1,8 kat, depolama kapasitemizi 2,6 kat, yedekleme kapasitemizi ise 2,1 kat büyüterek dijital altyapımızı sarsılmaz bir temele oturttuk. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına ödeme işlem hızını 7,9 kat artırdık; dijital sözleşme sayımızı 2,6 kat, çevrim içi işlem hacmimizi ise 3,5 kat yukarı taşıdık. Dijital fatura sayımız 800 binin üzerine çıkarken otomatik ödeme aboneliğimiz 1,6 kat arttı. En önemlisi de sahadaki gücümüzü artırarak, arıza müdahale süremizi yüzde 80 oranında azaltıp 24 saatten tam 5 saate düşürdük. Sokaktaki vatandaşımıza kaliteli bir hizmet olarak yansıyan bu dikkat çekici başarılar, uluslararası otoritelerin de takdirini topladı. Dünyanın en saygın teknoloji araştırma kurumlarından Gartner'dan, 'Smart Water 360' projemizle dünya ikinciliği ödülü alarak göğsümüzü kabarttık."

2026 yılı, İSKİ'nin tam anlamıyla bir 'yapay zeka kurumu' haline geleceği kritik bir dönüşüm yılıdır. Veri Gölü, Kurumsal Yapay Zeka Altyapısı, Sayısal Telsiz Sistemi, Felaket Kurtarma Merkezi, Dijital İkiz uygulamaları ve Yapay Zeka Destekli Güvenlik Kamera Sistemi 2. Fazı bu yıl içinde birer birer devreye alınıyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla İSKİ, kamu yönetiminde bilgi teknolojileri alanında nelerin başarılabileceğini gösteren, sadece Türkiye'ye değil tüm bölgemize örnek teşkil edecek somut bir model ortaya koymuş olacak. Hayata geçirdiğimiz bu devasa dijital dönüşüm faaliyetlerini ve edindiğimiz eşsiz tecrübeleri bugün burada B40 ağıyla ve siz değerli dostlarımızla paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; teknolojiyi ve dijital dönüşümü sadece kendi sınırlarımız içinde tutmak yetmez. Biz, paylaşılan bilginin ve açık kaynağın dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu vizyonla, çalışma grubumuz bünyesinde B40 Çok Dilli Vatandaş Asistanı, Siber Tehdit İstihbarat Paylaşımı ve küçük belediyelerimizin de kolayca adapte edebileceği Siber Güvenlik Temel Çerçevesi gibi somut projeleri bu dönem hep birlikte şekillendireceğiz. Süreç boyunca büyük bütçeli şehirlerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli belediyelerimizin de ihtiyaçlarına hassasiyetle özen göstereceğiz. Projelerimizi finanse etmek amacıyla uluslararası fon imkanlarını da hep birlikte değerlendireceğiz" dedi.

"AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN DAHA KALİTELİ KAMU HİZMETİ ALMASI"

İSKİ Genel Müdürü Başa'nın ardından söz alan İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tayfun İşbilen, iklim değişikliği, altyapı üzerindeki baskı ve vatandaş beklentilerinin artmasının kurumlar üzerindeki yükü artırdığını söyledi. Dijital kapasite, veri yönetimi, yapay zeka ve dijital güvenlik konularının ortak öncelikleri olduğunu kaydeden İşbilen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl çalışmalarımızı üç ana başlık altında yürütmeyi planlıyoruz. İlk çalışma alanı veri yönetimi ve veri yönetişimidir. Şehirlerimizin daha güçlü bir veri altyapısına, daha yüksek veri kalitesine ve yapay zekaya hazır veri kümelerine ihtiyacı vardır. Bu başlık altında veri mimarisi, veri kalitesi, açık veri, API'ler ve ortak veri modelleri üzerinde çalışmayı planlıyoruz. Örneğin, verilerimiz temiz, standart ve iyi organize edilmiş olursa; bunları planlama, raporlama ve yapay zeka projelerinde çok daha verimli kullanabiliriz. İkinci çalışma alanı kamuda yapay zeka uygulamaları ve yapay zeka hazırlığıdır. Yapay zeka artık kamu kurumları için yalnızca yeni bir teknoloji değildir. Aynı zamanda daha iyi karar alma, daha hızlı hizmet sunma ve vatandaş ihtiyaçlarını daha iyi anlama açısından önemli bir araçtır. Bu alanda, yapay zekanın kamu hizmetlerinde etik, güvenli, şeffaf ve uygulanabilir biçimde nasıl kullanılabileceğini ele alacağız. Örneğin, yapay zeka vatandaş taleplerini daha hızlı anlamamıza, şikayetleri sınıflandırmamıza, çağrı merkezlerini desteklememize ve karar alma süreçlerini iyileştirmemize yardımcı olabilir."

Üçüncü çalışma alanı dijital güvenlik ve dayanıklılıktır. Dijital hizmetler büyüdükçe güvenlik ihtiyacı da artmaktadır. Belediyelerimizi, veri platformlarımızı, dijital hizmetlerimizi ve kritik altyapılarımızı korumak artık temel bir önceliktir. Bu başlık altında temel güvenlik kontrolleri, risk yönetimi, olay müdahalesi ve özellikle kritik altyapı güvenliği üzerinde çalışacağız. Örneğin, dijital sistemlerimiz yalnızca akıllı değil, aynı zamanda güvenli ve dayanıklı da olmalıdır. Çalışma yöntemimizi sade, pratik ve sonuç odaklı tutmak istiyoruz. Bugünkü ilk hedefimiz çalışma gruplarını belirlemektir. Hangi şehirlerin hangi konularla ilgilendiğini değerlendirecek ve her çalışma grubunun ilk yapısı üzerinde uzlaşacağız. Önümüzdeki günlerde her çalışma grubu için ayrı çevrim içi ve yüz yüze toplantılar planlayacağız. Bu toplantılarda konuları daha ayrıntılı ele alacak ve sonraki adımları birlikte belirleyeceğiz. Bu süreçte B40 şehirlerinden yeni katılımcıları da memnuniyetle karşılayacağız. Amacımız süreci tüm şehirler için açık, esnek ve faydalı tutmaktır."

Toplantı, sunumlar ve açık oturumların ardından sona erdi.