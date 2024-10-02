İSKİ Depreme Dayanıklı Boru Hattı Uygulaması Başlattı

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(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kentte önemli bir uygulamayı başlattı. Olası Marmara Depremi'ne karşı içme suyu isale hatlarını güçlendirmek amacıyla Japonya'da İSKİ için üretilen esnek boru bağlantı parçasının ilk montajını tamamladı. İlk esnek boru bağlantı parçasının montajı Merter Çırpıcı Dere geçişinde bulunan 400 mm çapındaki isale hattında gerçekleştirildi. Özel bağlantı parçalarının montajına İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ve deprem uzmanı, yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür de katıldı.

İSKİ, beklenen afetlerde isale hatlarının zarar görmemesi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Birinci etap olarak belirlenen Avrupa Yakası'nın güneybatı kısmındaki isale hatlarında afet esnasında esneyen boru bağlantı parçalarının montajını gerçekleştiriliyor. Güngören Çırpıcı Dere Geçişi İsale Hattı'nda yapılan çalışma İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, deprem uzmanı, yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanı Ahmet Yılmaz, Avrupa Su İsale Şube Müdürü Celal Köse ve teknik ekiplerin katılımıyla gerçekleşti.

"Japonya'daki çalışmalar yerinde incelendi"

Edinilen bilgiye göre, 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında İSKİ heyeti, Japonya'ya giderek fabrika testlerini yerinde inceledi. Teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre gerçekleştirilen testler başarıyla tamamlandı. Heyet, Japonya'da gerçekleştirdiği teknik gezi sırasında Osaka ve Kobe şehirlerindeki isale hatlarında incelemelerde bulundu. Japonya'nın isale hatlarını depreme karşı kullandığı sistem hakkında bilgi alan heyet, bu alandaki yenilikçi çözümleri inceleyerek sistemi İstanbul'da uygulamak için çalışmaları planladı.

"56 esnek boru bağlantı parçasının montajı yapılacak"

İstanbul sınırları içerisinde henüz belirlenmiş aktif fay hattı bulunmamasına rağmen, mevcut Kuzey Anadolu Fayı (KAF) hattının İstanbul'un kıyılarına yaklaşık 6–15 kilometre mesafeden geçtiği hesaplanıyor. Beklenen depremin boru hattı üzerinde doğrudan etkisi olmamasına rağmen zeminde kayma, akma, deformasyon gibi sonuçlara yol açabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle esnek boru parçalarının zemin yapısının bozuk olduğu alanlarda; sıvılaşma, kayma, çökme ve heyelan bölgelerinde, dere geçişleri ve köprü bağlantıları gibi kritik noktalarda kullanılmasıyla isale hatlarının depreme dirençli hale getirilmesi hedefleniyor. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde montajı gerçekleştirilecek 56 esnek boru parçası sayesinde, kentin isale hatları depremlere karşı daha dirençli hale getirilecek. 100 milyon liralık yatırım ile olası afetlere karşı altyapı güçlendirilecek.