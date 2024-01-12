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İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, Gazze'deki akrabalarının Türkiye'ye getirildiğini belirtti - Son Dakika
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İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, Gazze'deki akrabalarının Türkiye'ye getirildiğini belirtti

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, Gazze'deki kardeşinin eşi ve çocuklarının Türkiye tarafından bölgeden çıkarıldığını ve geçici koruma statüsüyle Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf\'un eşi Nadia El-Nakla, Gazze\'deki akrabalarının Türkiye\'ye getirildiğini belirtti
12.01.2024 - 17:14,
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İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, Gazze'deki kardeşinin eşi ve çocuklarının Türkiye tarafından bölgeden çıkarıldığını ve geçici koruma statüsüyle Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Başbakan Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, The Guardian gazetesine verdiği mülakatta Gazze'deki kardeşinin eşi ve çocuklarını İngiltere'ye getirebilmek için hükümetten Ukraynalılara uyguladığı vizenin benzerini uygulamaya geçirmesini istedi.

El-Nakla, Ukraynalılara uygulanan vize programı sayesinde birçok kişinin savaştan kurtulduğunu belirterek, "Özellikle İngiltere'de aile üyeleri bulunan Gazzelilerin de aynı hakka sahip olması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendiren El-Nakla, "İlk kez ders kitaplarında okuduğumuz soykırımı gerçek zamanlı görüyoruz." ifadesini kullandı.

El-Nakla, Kasım 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çağrısıyla toplanan ve ateşkes isteyen lider eşleri zirvesine katıldığını, Türkiye'nin geçici koruma statüsü vereceği Gazzeli aile üyelerinin listesini İsrail'e ilettiğini, kendi kardeşi ve ailesinin isimlerinin de bulunduğunu ancak İsrail'in daha sonra kardeşinin adını listeden sildiğini belirtti.

Bu nedenle yalnızca yengesi ve 4 yeğeninin Gazze'den çıkarıldığını ve Türkiye'ye götürüldüğünü kaydeden El-Nakla, "Güvende oldukları için çok mutluyum. Kardeşim, çocuklarını kurtardığımız için bize sürekli teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.

El-Nakla, aile üyelerini İskoçya'ya getirecek yöntemlerin eksikliğinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Kendi ülkemde ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyorum çünkü kendi kardeşimi kendi evime getirme hakkım yok. Karşıdaki evde haklı olarak Ukraynalı aileyi ağırlayan insanlar var ama ben kendi kardeşimi ağırlayamıyorum ve bu, beni çok üzüyor. Burada doğdum, vergilerimi ödüyorum, topluma katkıda bulunuyorum ancak beni temsil etmesi gereken hükümet böyle bir iş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"O ayeti günde 100 kere okuyorum"

Bu yılın ikinci yarısında düzenlenecek seçimlerde seçmenlerin değerlendirme yaparken partilerin Gazze tutumunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini kaydeden El-Nakla, İngiliz siyasetinin ABD dış politikasını takip ettiğini öne sürdü ve "Her ne kadar mecliste 'Filistinlilerin hayatı önemlidir.' söyleminde bulunsalar da İngiltere hükümeti, Filistinlileri önemsemiyor." görüşünü paylaştı.

El-Nakla, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı kendisini "insan hakları avukatı" olarak tanımlasa da Gazze'de ateşkes çağrısı yapmaması konusunda eleştirerek, "Bir sonraki başbakan olmayı çok istiyor ama bunlar hangi tarafta yer aldığını gösteren siyasetteki önemli noktalardır." değerlendirmesinde bulundu.

Anne ve babasının, gelinleri ve torunlarına destek için Türkiye'ye gittiğini anlatan El-Nakla, "Annem Gazze'deyken ' Dünya, burada olanları görseydi yaşananlara engel olurdu' diye düşünüyormuş. Şimdi yaşananları izliyor ve kimse yardıma gitmiyor." ifadesini kullandı.

El-Nakla, Gazze'den çıkamayan kardeşinin ise acil servis doktoru olarak görevine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Onu rahatlatmak için söyleyecek hiçbir söz yok. Kur'an'daki 'Her zorlukla beraber bir de kolaylık vardır.' ayetini hatırlatıyorum ve kolaylığın yakın olduğunu söyledim. Bana, 'O ayeti günde 100 kere okuyorum.' dedi. Gerçekten çok yorgunlar ve hiç mola vermiyorlar."

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf'un eşi ve Dundee'de belediye meclis üyesi olan El-Nakla'nın ailesi, Gazze'ye saldırılar başladığında bölgede bulunuyordu.

El-Nakla'nın annesi Elizabeth ve babası Macid, saldırıların 28'inci gününde Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçerek Gazze'den ayrılabilmişti.

Kaynak: AA
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