İslami Kuruluşlardan Seferberlik Çağrısı - Son Dakika
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İslami Kuruluşlardan Seferberlik Çağrısı

16 İslami sivil toplum kuruluşu, Gazze'deki soykırımı durdurmak için Arap liderlere çağrıda bulundu.

10.10.2024 00:16
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Farklı ülkelerdeki 16 İslami sivil toplum kuruluşu, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurmak için "seferberlik" çağrısında bulundu.

Filistin Alimler Heyeti, Tek Ümmet Heyeti, Eritre Alimler Birliği, Sünni Alimler Birliği, Cezayir'deki Maali Bilim ve Eğitim Derneği, Lübnan'daki Davetçiler Konseyi ve Irak Kudüs'ü Destekleme Koalisyonunun aralarında olduğu 16 İslami kuruluş, "Tufan Alimleri Bildirisi" adıyla ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin pazartesi günü yayımladığı video mesajında, İslam dünyasındaki alimlere Gazze ile dayanışmalarını artırmaları yönündeki çağrısına atıfta bulunuldu.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'in tamamı, denizden nehire kadar, tüm Müslümanların toprağıdır ve kimsenin bu topraklardan bir karışını bile feda etme ya da vazgeçme hakkı yoktur. Mübarek Mescid-i Aksa, tüm bölümleriyle, alanıyla, üstüyle ve altıyla tamamen Müslümanlara aittir ve başkalarının orada hiçbir hakkı yoktur."

Bildiriye imza atan İslami kuruluşlar, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurmak ve kutsal mekanları özgürleştirmek için "seferberlik" çağrısı yaparak, askeri müdahale de bulunmalarını istedi.

Bildiride, seferberlik mümkün olmazsa Filistin'deki Müslümanların tüm yollarla desteklenmesi, İsrail ile siyasi ve ticari ilişkilerin kesilmesi ve normalleşme anlaşmalarının iptal edilmesi talep edildi.

Kaynak: AA

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