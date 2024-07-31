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İRAN'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi sonrası öğle namazının ardından, Hunat Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Haniye ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dualar edildi. Cumhuriyet Meydanı'nı Bürüngüz Cami önünde toplanan kalabalık basın açıklaması yapıp, İsrail aleyhine slogan attı.