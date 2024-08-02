İsmail Heniyye için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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İsmail Heniyye için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı

İsmail Heniyye için Türkiye\'de gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Adana, Hatay ve Osmaniye'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde, Hatay'da İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'nde ve Osmaniye'de Fakıuşağı Sunar Nuri Çomu Camisi'nde düzenlenen cenaze namazlarında Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

02.08.2024 16:08
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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Adana, Hatay ve Osmaniye'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Milli Toplum Platformu Başkanı Ahmet Yılmaz, cami avlusunda düzenlenen basın açıklamasında, Heniyye'nin hayatını Filistin davasına adadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İsmail Heniyye, mücadelesine hepimizin şahitlik ettiği onurlu bir mücahit, büyük bir liderdir. Filistin'in yiğit evladı Heniyye, büyük bir komutan ve ümmetin gurur duyduğu kahramandır. Heniyye'nin şehadeti Filistin davası için önemli bir dönüm noktasıdır. Müslüman ülkeler, aralarındaki suni ayrılıkları bir kenara bırakmalı, siyonist İsrail'in şiddet ve saldırganlıklarına karşı birleşmelidir."

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı'nın da katıldığı açıklamanın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Hatay

Heniyye için Hatay'daki İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cemaat, Heniyye ile yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

Osmaniye

Osmaniye'de de Fakıuşağı Sunar Nuri Çomu Camisi'nde cuma namazını kılan cemaat, sonrasında Heniyye için gıyabi cenaze namazında saf tuttu, dua okudu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsmail Heniyye için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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